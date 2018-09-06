“Enflasyon sepetine saray menüsü girmeli”

Birçok köşe yazarı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı sarayında verilen resepsiyonun menüsünü ele alan yazılar yazdılar.



Ben de CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’a, zam yağmuru sürerken Saray’ın Zafer Bayramı ziyafet menüsünü nasıl değerlendirdiğini sordum.

Arslan, “TÜİK’in bağlı olduğu Damat Berat Albayrak, halkın gerçeklerinden kopan, zamları gamsız karşılayan Saray’ın ithal ürün israfına dayalı ziyafet menüsünü enflasyon sepetine dahil etmeli” dedi.

Bir dokun bin ah işit denir ya Kazım Bey’de açtı ağzını yumdu gözünü:

“Madem Saray saltanatı halkın sofrasındaki fiyatlara gözünü kapattı,

Madem damat beye bağlanan TÜİK’in enflasyon rakamları çarşı pazardan koptu, o zaman bu çelişkiye son verilmeli.

Madem Sayıştay artık sayamıyor,

Madem Maliye yetim hakkı yiyenlere göz yumuyor,

Madem Hazine ve kimi kamu bankaları bunca usulsüzlüğe ve israfa göz yumuyor; o zaman Saray’ın saltanat menüleri, kurumların yüklü harcamaları enflasyon sepetine dahil edilsin, fiyat artışlarını oradan izleyelim.

Madem TÜİK madem bu kadar ucuza, az zam görmüş ürün bulabiliyor, o zaman dolaştığı çarşı pazarların sadece fiyatlarını değil, adreslerini de acilen vatandaşa vermeli, vatandaş da alışverişlerini daha ucuza yapabilmelidir.

Madem Saray’ın bizim soframızdan haberi yok, madem TÜİK bizim çarşı pazarımızdan bağımsız takılıyor, o zaman enflasyon sepeti tekrar güncellenmeli, tam da Saray’ın ilgisine ve damak zevkine layık hale getirilmelidir.

Vatandaşın sofrasından kopanların israf karnesini de görelim. “Temsilde tasarruf olmaz, bu da geçer yahu” diyenlerin sofrasını her ay TÜİK de açıklasın, beyefendilerin savurganlığını bir de böyle izleyelim.