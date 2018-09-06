“Enflasyon sepetine saray menüsü girmeli”

Birçok köşe yazarı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı sarayında verilen resepsiyonun menüsünü ele alan yazılar yazdılar.
Ben de CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’a, zam yağmuru sürerken Saray’ın Zafer Bayramı ziyafet menüsünü nasıl değerlendirdiğini sordum.
Arslan, “TÜİK’in bağlı olduğu Damat Berat Albayrak, halkın gerçeklerinden kopan, zamları gamsız karşılayan Saray’ın ithal ürün israfına dayalı ziyafet menüsünü enflasyon sepetine dahil etmeli” dedi.
Bir dokun bin ah işit denir ya Kazım Bey’de açtı ağzını yumdu gözünü:
“Madem Saray saltanatı halkın sofrasındaki fiyatlara gözünü kapattı,
Madem damat beye bağlanan TÜİK’in enflasyon rakamları çarşı pazardan koptu, o zaman bu çelişkiye son verilmeli.
Madem Sayıştay artık sayamıyor,
Madem Maliye yetim hakkı yiyenlere göz yumuyor,
Madem Hazine ve kimi kamu bankaları bunca usulsüzlüğe ve israfa göz yumuyor; o zaman Saray’ın saltanat menüleri, kurumların yüklü harcamaları enflasyon sepetine dahil edilsin, fiyat artışlarını oradan izleyelim.
Madem TÜİK madem bu kadar ucuza, az zam görmüş ürün bulabiliyor, o zaman dolaştığı çarşı pazarların sadece fiyatlarını değil, adreslerini de acilen vatandaşa vermeli, vatandaş da alışverişlerini daha ucuza yapabilmelidir.
Madem Saray’ın bizim soframızdan haberi yok, madem TÜİK bizim çarşı pazarımızdan bağımsız takılıyor, o zaman enflasyon sepeti tekrar güncellenmeli, tam da Saray’ın ilgisine ve damak zevkine layık hale getirilmelidir.
Vatandaşın sofrasından kopanların israf karnesini de görelim. “Temsilde tasarruf olmaz, bu da geçer yahu” diyenlerin sofrasını her ay TÜİK de açıklasın, beyefendilerin savurganlığını bir de böyle izleyelim.
- Soru: Bu mesajınız kime?
Hazine’nin anahtarını elinde tutan, TÜİK’i kendisine bağlatan Damat Berat Albayrak’a soruyorum tabii ki:
- TÜİK, “yerli-milli ürün” üretimi ve tüketimi kampanyası kapsamında, enflasyon sepetinde güncellemeye gidecek midir? Toplumumuzun “vazgeçilmez damak tadı” olan Ejder Meyvesindeki ve 100 gramında 17 gram protein bulunan, sofralarımızın baş tacı Chia tohumundaki fiyat artışı enflasyon sepetine dahil edilecek midir?
- Kayınpederinizin son sofrasında da yer edinmiş, Kral meyvesi olarak da bilinen Çinli Liçi meyvesinde, suşi yemeğinde, susamlı levrekte, Starex’te, formunu korumasını sağlayan altın çilekte son dönem fiyat artışı izlemeye alınacak mı; bunların sepetteki ağırlığı dolar cinsinden ödediğimiz köprü geçiş ücreti ile yer değişecek midir?
- Cumhurbaşkanının sağlığı için özel hazırlanan bitkisel karışımlar, kilosu binlerce Lirayı bulduğu iddia edilen çaylar, özel ithal meyve ve sebzeler de enflasyon sepetine girecek mi; bu sepeti gördükçe uzaktan “şifa bulacak” vatandaşın yaptığı sağlık harcamalarının payı enflasyon sepetinde azaltılacak mıdır? Ayrıca bu yüksek fiyatlı çayın listeye girmesi halinde mevcut sepetteki “soğuk çay” listeden çıkarılacak mıdır?
Dış güçlerden önce içerideki birlikteliği sağlamak, içerideki güçsüzlükle hesaplaşmak gerekir. Sanayiciyle, çiftçi ve esnafla dalga geçenlerin, “Bu da geçer yahu” diyenlerin tek icraatı daha fazla israf, daha sorumsuz, öngörüsüz ve liyakatsiz bir ekonomi yönetimidir.
Kurumların itibarını yok eden, ekonomi yönetiminden bilgiyi dışlayan, gerçeklerin üzerini örten, her türlü ithalatın getireceği pahalılığı görmezlikten gelen, zam üstüne zam yapan, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta sık sık fiyat ayarlaması yapan bir anlayışın ne ülkemizi, ne de ekonomiyi yönetme imkanı kalmamıştır.
Adli yılda hakim-savcıları saray kapısına belediye otobüsüyle taşıyan anlayış, yargı bağımsızlığını ve hukuk güvenliğini yok etmeye devam ediyor. Bu tür yaklaşımlar, Türkiye’nin yatırım ülkesi olma potansiyelini tümüyle yok ediyor.