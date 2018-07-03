-Gelecek ay tek haneye düşecek

-Üç ay sonra tek haneye düşecek

-Yılın ikinci yarısında tek haneye düşecek

-Yılbaşında düşecek

-Yapısal reformlarla tek haneye düşecek

-Faiz enflasyonu arttırıyor,

-Seçimler,

-Spekülasyon,

-Manipülasyon,

-Geçici,

-Dış mihraklar,

-Türkiye’ye operasyon yapıyorlar,

-Enerjiyi ve gıdayı çıkarırsak,

-Ekonomimiz bunu hak etmiyor,

-Ramazan ayı, bayram, bekliyorduk

Arkadaş bekliyorduk ama bu kadar mı olur? Fındık, fıstık, et, soğan, patates derken al sana fırlayan enflasyonun kralı. Enflasyon oranları, seçim sonuçlarına benzemez. Hele, böyle açılan sandık sonuçları gibi en yüksekten başlatıp sonra ufak ufak gerilmesine hiç benzemez. Tam tersi artık ufak da değil, zıplayarak artıyor. Yakalamak, tepesine binmek, ezmek artık imkansız. İnceldiği yerden koptu zaten.

SUÇLU KİM?

Hatırladığımız kadarıyla yakın geçmişte bir Haziran ayı için yaşanmamış rakamlar. Tek suçlu hemen ilan edilecektir: O da Merkez Bankası.

Banka aylardır bağırıyor, “bu enflasyon katılaştı, yani “geriye inmeyecek, bir şeyler yapalım” diye. “Faiz artırma ama ne yaparsan yap” dediler, işte sonuç. “Bağımsız, geç kaldı” da derler, işin içinden çıkarlar.

Geçen Mayıs ayı sonunda Banka faizleri tahminler ötesinde artırdı, “Mayıs ayı enflasyonu da yüksek gelecek, onun için de önlem, iyi yaptılar” dediler, işe yaramadığı ortaya çıktı, tahminler ötesinde de enflasyon geldi.

Gelecek daha berbat. ÖTV, şu bu oyunlarıyla akaryakıt zamları bütçe içinde eritilmeye çalışılıyor. Gaz, elektrik de zamları da eli kulağında. Zam yapılsa ne olur? Yani vatandaş, gazdan, elektrikten, akaryakıttan vazgeçer mi? Hayır. Öyle gece gündüz benzine mazota zam yaparsan o günlerin sonucu bu.

Biz bu köşeden, enflasyonun tüketimden değil maliyet artışlarından kaynaklandığını, bunun da enflasyonun için en tehlikeli bir durum olduğunu sık sık belirttik. Maalesef maliyetlerdeki artış atık düşmeyeceğine göre yüksek oranlarla yaşamaya devam edeceğiz. Yerimiz de belli, Zimbabwe ve Venezüella ile aynı gruptayız.

Yeni devlet düzeni, ofisler, kurular, bakanlıkların sayısını azaltmak, parayı sıkarak talebi kırmak, OHAL’i kaldırmak, kıraathane açmak gibi önlemlerin enflasyonu düşürecekse buyurun yapın. Siz bunları yaparken işsizliği, iflasları, hacizleri, icraları, boş tencereleri de yukarıdaki aynı gerekçelerle açıklayın. Alıştık ne de olsa.