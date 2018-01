2017 yılı, memleket ekonomisi tarihine tüm verilerin bir yukarı çıktığı, bir aşağı indiği, tahminlerin rekorlar kırarak tutmadığı bir yıl olarak geçecek.

2018 yılının ilk yıllık enflasyon hedef ve tahminlerine Merkez Bankası 30 Ocak Salı günü açıklayacağı raporla başlayacak. Bunu rakamları da “tutar mı tutmaz mı” diye diğer analizciler, uzmanlar günlerce loto oynar gibi yorumlayacaklar, ortaya bir sürü rakamlar koyacaklar.

Geçen yılı hatırlayın, Merkez Bankası enflasyon tahminlerine “yılsonunda yüzde 7’lerde olur” diye başladı, zaman içinde yüzde 11’lere kadar çıkardı. Gerçek enflasyon ise yüzde 12-13’lere dayandı.

Şimdi, Banka büyük bir ihtimalle yılsonu tahminini yüzde 8–9 bandına çekecek ve bunu tutturmak için sıkı para duruşuna vurgu yapacak. Ancak çok sayıda uyarıda da bulunacak. Bunların başında gelen jeopolitik risklere, gıda ve enerji ürünleri enflasyonuna dikkat çekecek.

Jeopolitik riskler denince güney sınırlarımızdaki tehlike, ABD ile derinleşen ayrılık ve Avrupa Birliği ile katılaşan ilişkiler biliniyor.

Enerji de elektriğe yüzde 8,8 zam yapıldı. Benzin fiyatları, Ocak ayı içinde şimdilik sadece 20 kuruş arttı. Ham petrol fiyatlarındaki her artışı bize zam olarak geri dönecek. Gıdada da her ne kadar ithalat yaparsanız yapın, kuraklık tehlikesi kapımızda bekliyor. Bu da yetersiz üretimin yanı sıra spekülasyonlarla fiyatları sürekli artıracak. Bunların üzerine liranın değer kaybetmesini de eklerseniz hem enerji hem de gıda ürünleri her ay enflasyonu tetikleyecek.

Sonuçta önerimiz, kamuoyunda tek haneli enflasyon algısı yaratmak yerine gerçekçi tahminlerin açıklanması. Aksi takdirde başta Merkez Bankası olmak üzere kurum ve kişilere güven kalmıyor, itibar kaybediyorlar. Dolaysıyla her açıklanan resmi hedef ve tahminlere gülümseyerek bakıyoruz. Ne de olsa enflasyon lotodan kolon ücreti alınmıyor.

EN BÜYÜK İCRA VE HACİZ GELİYOR

Geçenlerde yazmıştık, bu borç vatandaşın olsaydı bankalar çoktan harekete geçer, o vatandaşın ya da firmanın işini anında bitirirlerdi.

Bahsettiğimiz konu 2005 yılında özelleştirme yoluyla yüzde 55 ile Türk Telekom’a sahip olan ancak geçen sürede aldığı 4,7 milyar dolarlık kredinin taksitlerini bile ödemekten imtina eden Ortadoğu sermayeli OTAŞ’ın durumu.

Şimdi bu şirkete en fazla alacaklı olan üç banka, İş bankası, Akbank ve Garanti Bankası ile birlikte 30 yakın banka uzun süre bekledikten sonra akacaklarının tahsili için harekete geçmişler ve yasal süreçleri başlatmışlar. Söylenen, söz konusu bankalar klasik haciz icra yoluyla verdikleri kredilerin tahsilini değil, bunların karşılığında hisse alımıyla Telecom’a ortak olmayı planlıyorlarmış. Bırakın bu kadar büyük borcu, kredi kartını iki gün geciktiren vatandaşa ve firmaya karşı anında haciz, icra başlatan bankalar, iş büyük lokmaya gelince işi ağır alıyorlar. Ortada 4.75 milyar dolar var.

İşin diğer yönü ise büyük yaygara koparılarak satılan Telekom’un, tıpkı TEKEL’deki gibi ikinci bir özelleştirme başarısızlığı olarak kayıtlara geçmesi. Telekom hikayesi bu yıl çok gündeme gelecek.