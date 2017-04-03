Çarşı Pazar bas bas bağırıyordu ama siyasiler referandumda evet-hayır peşinde koşuyorlardı.

Emekli, dar gelirli, işsiz “yandım Allah” diyordu ama Türkiye Anayasayı değiştirecek maddeleri tartışıyordu.

Vallahi billahi Fesih yok Ekmek Kur’a çarpsın var

Uzmanlar, bilim insanları, gazeteciler var mı yok mu hala araştırıyor, hala konuşuyor.

Allah biliyor ki Cumhurbaşkanı yargılanabilecek

Vallahi Billah yargılanamaz

Meclisteki 600 Milletvekili böl/çarp/topla/çıkar yani matematikteki 4 işlemi uygula işim içinden çıkılmıyor, tartışma devam ediyor.

İşsizlik zirve yaptı, sorumlusu Suriyeliler

Allah sizi bildiği gibi yapsın her işyeri 10’ar 100’er işçi alacak söz verdi patronlar…

İşçi bulma kurumu önünde kuyruklar, ellerinde “hamili kart yakinimdir” yazılı kartvizitler ama kapıda “İŞÇİ ALIMI YOKTUR” yazısı…

Siyasiler bitmez tükenmez demeçler verirlerken geldi bir darbe daha ve enflasyon hortladı.

Tüketici fiyatları arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11’i aşarak yüzde 11.29 ile 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

“Başkanlık gelecek dertler bitecek” dedi Başbakan…

Aynı dönemde yurt içi üretici fiyatları da yüzde 1.04 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.09 düzeyine fırladı.

Vay fırlama vay, bugünü mü bekledin fırlamak için?

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle, Euro ve Dolar hızla sınırları aştılar.

Hani sınır ötesi operasyon bitmişti?

Aman kafam karıştı, enflasyon sınırı aştı, Euro ve Dolar fırladı diye yazacaktım.

Hay Allah doğrusu, Euro ve Dolar sınırı aştı, enflasyon fırladı olacaktı.

Enflasyon hortladı demek caiz oldu artık.

Cep delik cepken delik, bütçe delik idi zaten de şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Evet mi Hayır mı?

Ah merhum Erbakan hocam ah, “hadi oradan, hadi oradan…” derdin ya günümüze cuk diye oturdu vallahi…

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