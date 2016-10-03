Enflasyon beklentilerin altında

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dokuz ayında yüzde 4.72, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7.92 yükseldi.

Eylül 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 111 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 2.70 ile ulaştırma grubunda oldu. Fiyat artışları, eğitimde yüzde 1.98, lokanta ve otellerde yüzde 0.67, konutta yüzde 0.41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.28 oldu.

Buna karşılık, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0.70 ve eğlence ve kültür yüzde 0.43 düşüş ile izledi.

Yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 22.61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Alkollü içecek ve tütün grubunu, eğitim yüzde 10.37, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10.03, sağlık yüzde 9.65 ve lokanta ve oteller yüzde 8.31 ile izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,29 arttı.

TÜİK, Eylül ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,78 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,07 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,20 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,31 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,24 artış ve su sektöründe yüzde 0,10 düşüş olarak gerçekleşti.

-AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ-

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 5,15 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,29 ile ağaç ve mantar ürünleri, yüzde 1,17 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler alt sektörleri oldu. Buna karşılık ana metaller yüzde -0,98, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde -0,12, mobilya yüzde -0,11 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

-ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ-

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Eylül ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...