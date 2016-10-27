Enflasyon 2016’da % 7.5, 2017’de % 6.5 olur

Merkez Bankası Murat Çetinkaya, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu sunumunda, 2016 yılı için önflasyon öngörüsünü yüzde 7.5, 2017 için de yüzde 6.5 olarak açıkladı.

Merkez Bankası’nın Temmuz ayında açıklanan Enflasyon Raporu’nda, “Enflasyonun 2016 yılında yüzde 7.5’e; 2017 yılında ise yüzde 6.0’ya geriledikten sonra 2018 yılında yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir” denilmişti.

Çetinkaya, gıda fiyatları enflasyonunu 2016 yılında yüzde 6.0 ve 2017 yılında yüzde 7.0 olarak öngördüklerini, ham petrol fiyatları varsayımını 2016 için 44 dolarda tuttuklarını, buna karşılık 2017 için 54 dolara yükselttiklerine belirterek, “Para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu’nu, enflasyon hedeflemesi rejimine geçtiği Ocak 2006’dan bu yana yayınlıyor. Enflasyon Raporu’nu, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde temel iletişim aracı olarak yayınlayan Merkez Bankası raporda genel makroekonomik gelişmeler, enflasyonun orta vadeli eğilimine ışık tutacak şekilde değerlendiriyor ve geleceğe yönelik öngörüler sunuyor.

Hedeflemeler başladığından

bu yana hiç tutturulamadı

Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesine başladığı 2006 yılında bu yana enflasyon hedeflerinin hiç tutturulamadığı dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın açık hedeflemeye geçtiği 2006 yılında yüzde 5 hedef koymasına karşılık, gerçekleşme yüzde 94 sapma ile 9.7 oldu.

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Enflasyon hedefindeki sapma 2007 yılında yüzde 110 oldu. Hedefteki sapmanın en yüksek olduğu yıl ise 2008 oldu. 2008 yılında hedef yüzde 4 olarak belirlenmesine karşılık, yıl sonunda enflasyon yüzde 152 sapma ile yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Küresel finansal krizin etkili olduğu 2009-2010 yıllarında ise enflasyon hedeflerindeki sapmalar negatif oldu. Krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında enflasyon hedefinde sapma yüzde -13.3, 2010 yılında ise yüzde -1.5 oldu. Enflasyon hedefindeki sapma oranları, 2011’den itibaren sırasıyla yüzde 8.0, yüzde 24 ve yüzde 48 oldu.

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