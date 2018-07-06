Enerjisa Mamak İşlem Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Abidinpaşa Tıp Fakültesi Caddesi’ndeki işyerinin açılışına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Enerjisa Satış AŞ Genel Müdürü Hüseyin Çağlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İşlem merkezinde elektrik abone açma-kapama işlemleri, fatura tahsilatları, internet, doğalgaz, telefon, su gibi tüm fatura işlemleri yapılabilecek. Yine merkezde ilerleyen günlerde işlemler randevu sistemiyle yapılacak.

Hizmet halkımızın ayağında

Açılan her işyerinin amacının vatandaşa hizmet olduğunun altını çizen Mamak Kaymakamı Polat, “Burası hizmeti halkımıza yakınlaştırmak adına Enerjisa’nın ilçemizde açtığı ilk işlem merkezi. Halkımıza hizmette kolaylık temin edecek bir nokta. Devamının geleceğine inanıyorum, işyerimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi. Mamak halkının böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de, “Her alanda gerçekleştirilen yatırımlar ilçemizin gücüne güç katarak büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Enerjisa ilçemizde ilk işlem merkezini açtı. Hizmet halkımıza bir adım daha yaklaştı. Bizlere bu hizmeti sunma noktasında özverili çalışmalarından dolayı Enerjisa yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Haftasonları da hizmet verecek

Merkezin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerjisa Satış AŞ Genel Müdürü Hüseyin Çağan, “Biz Enerjisa olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek, yaygınlaştırmak, müşterilerimize daha yakın olmak hedefi içerisindeyiz“ dedi. Hafta İçi 08:30-18:30 saatleri arasında hizmet verecek işlem merkezi haftasonları da açık olacak.