Enerjisa ‘Enerjini Koru’ hareketiyle Türkiye’yi enerji tasarrufuna davet ediyor

Evlerdeki elektrik tüketiminde yüzde 1’lik tasarruf yaklaşık 130 milyon lira katma değer sağlıyor

Enerjisa, ‘Enerjini Koru’ hareketi ile enerji tasarrufu hareketi başlattı. Halkın yarısının gündeminde enerji tasarrufunun olmadığını belirten Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Toplumda bu konuyla ilgili kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmak istiyoruz” dedi

Sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir enerji geleceği için harekete geçen Enerjisa, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını desteklemek için “Enerjini Koru” sloganıyla tasarruf hareketi başlattı. Öncelikle hane halkından başlayacak olan bu hareket ile ülke genelinde herkesin enerji tasarrufu yapması ve tüketim davranışlarında bir değişim sağlaması hedefleniyor.

Kampanyayla ilgili konuşan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, sürdürülebilir bir gelecek için ülkeye ve hane halkına fayda sağlayacak çalışmalarını çeşitlendirerek artan bir ivmeyle devam edeceklerini söyledi. Enerji verimliliğinin bilinçli bir şekilde yönetildiği durumda Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasının destekleneceğinin altını çizen Zaimler, şöyle devam etti:

“Enerjisa olarak, Türkiye’nin en önemli konularından biri olan enerji verimliliği alanında, sahip olduğumuz birikim ve sorumluluk bilinci ile yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımla çıktığımız yolda, bağımsız şirketler tarafından yapılan araştırmaları inceledik. Araştırma sonuçlarına göre halkımızın yüzde 50’sinin gündeminde elektrik tasarrufu alışkanlığı bulunmuyor. Diğer yarısı ise tasarruf konusunda adım atmak istiyor ancak ne yapabileceğini tam olarak bilemiyor. Oysa ki hane halkının yıllık enerji tüketiminden sağlanabilecek yüzde 1’lik yani 600 bin megavat saatlik tasarruf, yaklaşık 130 milyon lira katma değer anlamına geliyor. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak toplumumuzda kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmayı hedefliyoruz.”

‘ENERJİNİ KORU’ HAREKETİ

Enerji tasarrufunun hane halkından başlayacağına inandıklarını dile getiren Zaimler, Türkiye’deki tüm bireylerin bu konuda daha sorumlu olmaları için ‘Enerjini Koru’ hareketini başlattıklarını ifade etti. Yaşamın her anında, enerji tasarrufu için yapılabilecek pek çok yöntem olduğunun altını çizen Zaimler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz tasarrufla ilgili neler yapabileceklerini halkımıza anlatmak için yola çıkıyoruz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasımız, daha yaşanabilir bir dünya ve güzel günler. Biliyoruz ki güzel günler, enerji ister.”

Enerjisa, kampanya için bilgilendirici bir dizi reklam filmi de çekti. Önümüzdeki günlerde kampanyanın maskotu, kolay tasarruf yöntemlerini paylaşacak.

Detaylı bilgiye www.enerjinikoru.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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