Enerji içeceği nedir zararları nelerdir bu konu hakkında bir yazı yazmak istedim, ve Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu ile bir söyleşi yaptım.

Enerji içeceklerinin fazla tüketildiğinde vücuda büyük zararlara yol açtığını kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu sadece gençlerin değil kendisini bitkin hisseden her yaştan insanın sıkça tükettiği enerji içeceklerinin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Enerji içecekleriyle ilgili en önemli sıkıntının, “altta yatan sorunu baskılaması” olduğunu vurgulayan Dr. Buyrukçu, “Enerji içeceklerinin içinde yoğun kafein, taurin ve glukuronolakton bulunmaktadır. Bu maddeler içecek tüketildiğinde kişinin vücudunda kısa süreli enerji artışı yapmaktadır. Ancak etkileri geçince sorun yine devam eder” dedi.

Vücuda Atılan Atom Bombası

Dr. Buğra Buyrukçu, “Yine alkol ile karıştırıldığında, vücuda atılan bir atom bombası olur. Kalp atışlarının hızlanmasına, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncının yükselmesi ve alkol zehirlenmesine yol açabilir” diye konuştu. Yoğun iş, yoğun spor veya sınav dönemlerinde enerjilerini kaybedenlerin sıkça tercih ettiği enerji içeceklerinin soğuk olduğu için çok hızlı, fazla ve sık tüketildiğini anımsatan Dr. Buyrukçu, “Bu da kafen zehirlenmesine, kafein bağımlılığına yol açabilmekte, vücudun dengesini bozabilmektedir. İçerisinde barındırdığı maddeler kana çok hızlı karıştığı için fazla tüketiminde ani kalp krizlerine, hamilelerde düşüğe yol açabilir” diye konuştu.

Bitkinliğe En İyi Gelen Şey; Uyku

Dr. Buğra Buyrukçu, enerji artışı için tüketilen bu içeceklerin yerine bitkinliğe en iyi gelen şeyin uyku olduğunu kaydetti. “İyi bir uyku kalitesi bitkinliğe birebirdir” diyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Uyku kalitesinde önemli hormonlardan birisi melatonindir. Melatonin genellikle tablet olarak satılmaktadır. Vücut kitle indeksine göre 3-10 mg arasında kullanılmasında fayda olacaktır. Tablet kullanmadan doğal yöntemlerde bu hormonu arttırmak isteyenler yatmadan birkaç saat önce bir çorba kaşığı fıstık ezmesi ve ufak bir muz yiyerek aynı etkiyi sağlayabilir. Yine vişne suyu iyi bir melatonin kaynağıdır. Akşam yemeğinde bir bardak tüketmek yeterli olur. Bir başka güzel tarifte zerdaçal sütüdür. Bir fincan ılık süte bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal eklemek yeterli olur. Yatmadan bir saat önce tüketmek çok faydalı olacaktır…” dedi.