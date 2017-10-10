Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri külçe altında gerçekleşti. Üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmede ise yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı BIST 100 Endeksi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,27, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,85 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0,62 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,48 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Euro yüzde 0,33, Amerikan Doları yüzde 1,32 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 0,07 oranında reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,74, Amerikan Doları yüzde 1,72 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,67 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

-ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE BIST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI-

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,76 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,55 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

-ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE BIST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI-

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,92 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

-YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİ’NDE –

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,23 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.