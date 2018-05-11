ANKAmall, Anneler Günü’nde mutfaklarına lezzet katacak hediyeleri ile tüm annelerin bu özel gününü kutluyor.

ECE Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen, keyifli alışveriş yanında etkinlikleriyle de ziyaretçilerinin gönlünde taht kuran ANKAmall, hazırladığı hediyelerle anneler gününü kutluyor. Bir süre önce anneleri Türkiye ve dünyanın ünlü şefleri ile buluşturan ve lezzet sırlarını paylaşmalarını sağlayan alışveriş merkezi, şimdi de mutfaklarında sürekli kullanacakları ve en özel yemekleri yapacakları kesme tahtaları hediyesiyle annelerin yüzünü güldürüyor.

Hediyelere 12-13 Mayıs tarihlerinde gün içinde 250 liralık alışveriş yapan tüm anneler sahip olabilecek.

Gençler Teknoloji Festivali’nde buluşacak

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, İlgi odağı olacak teknoloji festivali gençleri ANKAmall’da bir araya getirecek. Kurulacak farklı alanlarda çok boyutlu bir teknoloji dünyasının kapıları aralanacak.

Festivalde yer alacak sanal gerçeklik atölye çalışmaları, sanal gerçeklik konsept simülasyonu, robot atölye çalışmaları, robot kulübü, robot yarışları, 3 boyutlu yazıcı atölye çalışmaları, 3 boyutlu baskı sergisi, beyin gücü ve konsantrasyon yarış arenası, gif booth çekim alanı, maker çocuk atölye çalışmaları, 150 promosyonel 3 boyutlu baskı obje gibi farklı alan ve çalışmalar teknoloji tutkunu gençlere yeni ufuklar açarken, bilim ve teknoloji ile bağlarını da güçlendirecek.