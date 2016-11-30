En kıymetli hazinemizin temelini attık 

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini Kılıçdaroğlu ve Başkan Taşdelen birlikte attılar.

Taşdelen: “Biz kent rantının kente dönmesini isteyenlerin belediyesiyiz. 940 bin Çankayalının belediyesiyiz. Bu hizmet bayrağını lafla değil, eserlerle taşıyoruz”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Belediye tarihinin en büyük yatırımının temelini attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ulusal gazete ve televizyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sözlerine, Adana Aladağ’da yurt yangınında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür” sözlerini hatırlatan Taşdelen, “Çankaya olarak bütün Ankara’nın kültür ve sanat yükünü kaldırmaya çalışıyoruz, biz halkımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz” dedi. Atatürk Kültür Merkezinin uluslararası standartlarda yapılacağına dikkat çeken Taşdelen, “Viyana Senfoni Orkestrası Ankara’da konser verebilsin, Londra’daki, New York’taki müzikaller burada da sahnelensin istedik” diye konuştu.

EN KIYMETLİ ARSAMIZ EN KIYMETLİ ESERİMİZ İÇİN

Kültür merkezinin yapılacağı alanın Çankaya sınırlarındaki en değerli alan olduğuna dikkat çeken Taşdelen, belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Biz kent rantının kente dönmesini isteyenlerin belediyesiyiz. 940 bin Çankayalının belediyesiyiz. Bu hizmet bayrağını lafla değil, eserlerle taşıyoruz. 3 ayda 27 açılış gerçekleştiriyor, temel atıyoruz. Bir ilçe belediyesinin bugüne kadar yürürlüğe koyduğu en kapsamlı yatırım programını devreye soktuk. Çankaya evleri, yüzme havuzları, kreşler, kent meydanına dönüştüreceğimiz pazaryerleri, parklar, açık hava spor alanları, kültür merkezleri ve sosyal tesislerle söz verdiğimiz gibi Çankaya’nın çehresini değiştiriyoruz. Çankaya hizmet kervanı yeni yılda da yoluna devam edecek. ”

SİZ SİLDİKÇE BİZ YAZARIZ

Taşdelen, Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın birinci büyük kültür merkezi olacak yatırıma “Atatürk Kültür Merkezi” isminin verilmesini ise şöyle açıkladı: “Atatürk’ün adının silinmek istendiği, Cumhuriyetin bütün lider kadrolarının, değerlerinin, kazanımlarının unutturulmak istendiği bir zamanda, biz Ankara’nın en büyük ve en güzel parklarından biri olan Ahlatlıbel’e, ‘Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ adını verdik. En güzel kültür merkezinin adını Atatürk koyduk. Atatürk’ü unutturmaya çalışmak nafile bir çabadır. Bu ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal, Çukurova’nın pamuğunda, Uludağ’ın karında, Tekirdağ’ın ayçiçeğinde, Fırat’ın suyundadır. ”

TASADA KIVANÇTA BERABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada Adana’da yaşanan faciaya değinerek, “Her gün bir felaketle karşılaşıyoruz, acıyı yüreğimizde hissediyoruz” diye konuştu. Kültür merkezinin temelinde; tasada ve kıvançta beraber olmanın yattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir film ya da tiyatro oyununu izlerken oradaki atmosferi birlikte soluyor, duygularda ortaklaşıyoruz. Ortak yaşamayı öğreniyoruz” dedi.

Kültürden ve sanattan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Biz özgür bir Türkiye’de insanca ve birlikte yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

DÜNYA STANDARTLARINDA

Çankaya Belediyesinin Başkente kazandıracağı eser yapı, 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olacak. Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, orkestra çukuru ve akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşan Atatürk Kültür Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlı otoparkı ile de misafirlerine kolaylık sağlayacak.

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