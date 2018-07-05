Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Oda Başkanı Hasan H. Çavuşculu, dünyada geçerli paranın altın olduğunu vurgulayarak, herkesin az çok demeden tasarruf için altın almasını tavsiye etti.

Kuyumculuğun son yıllarda ciddi bir gelişme göstermesi ve dışarıdan model alırken şimdi dışarıya satar hale gelmesi sektörün geliştiğini gösteriyor. Eskiden insanların sadece bir saati varken şimdilerde ise her giysiye göre farklı modellerde çeşit çeşit saatler kullanılıyor. Tasarruf için en güvenli ve kazançlı yatırımın altın olduğunun altını çizen yetkililer herkesin az ya da çok demeden altına yatırım yapmasını tavsiye etti.

25 yıldır Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanlığı yapan Hasan H. Çavuşculu ile kuyumculuk ve saatçilik üzerine konuştuk.

“sektör çok gelişti”

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Oda Başkanı Hasan H. Çavuşculu, “Sektörde 64 yılından bu yana bulunuyorum. Çıraklık, kalfalık, ustalık derken kendi iş yerimizi açtık. 25 yıldır da oda başkanlığı görevini yürütmekteyim. İyi bir denetim kurulumuz var. Kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaktayız. Tabi zaman içerisinde dünyada ve ülkemizde ticaret şekilleri değişti. Alışveriş merkezleri açıldı. İnternet üzerinden satışlar başladı. Tanıtımlar gelişti.

Eskiden bir katalog bile yapamazdık böyle fotoğraflar çekilmezdi. Ama şimdi her şey çok hızlı teknolojiyi kullanan gençler, iş adamları, imalatçılar, satıcılar var. Hem iç piyasada hem de dış piyasada fuarlara katılmak çok farklıydı. Fuara herkes katılamazdı. Şimdi ülkemizde yüzlerce firma fuarlara katılmakta. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır gibi illerimizde her yıl fuarlar düzenlenmekte. Yani bu sektör geliştiği için eğitimlerimiz de var, 20’ye yakın meslek lisemiz var. Takı tasarım bölümleri var. Yine Mersin’de, Ankara’da, İstanbul’da meslek yüksek okulumuz var.” dedi.

“Eğitimli meslektaşlarımız sektöre girdi”

Sektörde artık eğitimli insanların yer aldığını ve tüketicinin de bilinçlendiğini ifade eden Çavuşculu, “Artık günümüzde takı tasarım yüksek okulundan eğitimli insanlar bu işe girmeye başlıyor. İmalatından satışına kadar eğitimli meslektaşlarımız oluşmaya başladı. Meslek yüksek okullarımızdan mezun olanlar büyük firmaların ve hatta yurtdışı firmalarının çizimlerini ve modellerini yapmaktadırlar. Tüketicide bilinçlendi. Tüketicide eskiden sırf tasarruf olarak görürken şimdi takı ve aksesuar olarak da görüyor.”ifadelerini kullandı.

“Kuyumculuğun bakış açısı değişti”

Çavuşculu, “Eskiden bir model on sene devam ederdi. Düz, ince, enli, üzerinde birkaç değişik şekiller yapılırdı. Şimdi öyle değil on bin tane model var. Onu geçelim alyansta genç çiftler düşünüyorlar, kuyumcularına gidiyor kendi tasarımını yaptırıyorlar. Tabi bizim sektörümüz yüzde 90 tasarrufa dönüktü ama şimdi öyle değil. Şimdi takıda insanların bakış açısı değişti. İnsanların kıyafetine göre saati var. Eskiden insanların tek bir saati olurdu, baba yadigârı derlerdi ve çıkartmazlardı. Şimdi öyle değil. Her keseye göre saatlerde var. Cep telefonları ilk çıktığında gazeteci arkadaşlar saat satışları bitti çünkü telefonlarda var diye haberler yapıyorlardı. Saatler artık aksesuar oldu. Onun için bakış açısı sürekli değişmekte ve insanlar ona göre kendini geliştirmekte.” şeklinde konuştu.

“Yurt dışından ilgi görüyoruz”

Kuyumculuk mesleğinin geçmişte oranla daha da profesyonelleştiğini ve dışarıdan alırken dışarıya satar hale geldiğimize değinen Çavuşculu, “Tabi kuyumculuk tasarruf olarak görülürken şimdi pırlanta tektaşlar, alyanslar, kolyeler çok güzel ürünler ortaya koyuyor. Yurtdışına ciddi satışlar yapıyor. Bizdeki işçiliğinde bir markası olmak üzere.

Bizim kendi kültürümüzü yansıtan ürünleri yaparlarsa daha çok ilgi çekebiliyor çünkü görmedikleri farklı bir modelle karşılaşıyorlar. Geçmişte böyle değildi. Avrupalı gelişmiş diye örneğin İtalya’dan kopya modeller alırlardı. Zaten yabancılarda almıyorlardı. Şimdi eğitimin artması sektörün gelişmesi ve fabrikalaşması ile birlikte kendi kültürümüzü yansıtan aynı zamanda yabancılara da hitap edecek ürünler üretiliyor. Artık bir ülkeye ithal mal üretmeden önce bir araştırma yapılıyor. Hangi modeller tutuluyor, ülkede kırmızı altını mı seviyorlar yoksa yeşil altınımı severler diye ona göre ürün ve model yapıyorlar. Artık bu işte daha profesyonelleştiğimizi söyleyebiliriz.”dedi.

“Her bütçeye göre ürün var”

Altın fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı kuyumcu sektörünün de her keseye uygun ürünler üretmeye çalıştığını belirten Çavuşculu, “Günümüzde altın fiyatları çok yükseldi. Kuyumcularda buna uygun ürünler üretmeye başladı. Altını inceltmek gibi yöntemlerle sektör her keseden vatandaşımızın alabileceği ürünler üretti. Vatandaşımız mutlaka kuyumcusundan altın alarak tasarruf yapmalı.

Ülkeler bile altın rezervi elinde bulunduruyor. Artık geçerli akçe altın oldu. Bizde diyoruz ki tüketicilere her ay maaşınızla birer çeyrek altın alın tasarruf için. Tabi tasarruf için işlenmemiş yani darphane altınını tercih etmeliler. İşçiliği olan altının bir emeği olduğu için satarken yüzde 30 değer kaybeder. Çeyrek altın öyle değildir. Alış satış arasında çok az fark vardır. Tüketici bunu kuyumcuyla konuşarak almalı. İşte şu küpeyi alayımda tasarruf yapmış olayım. Hayır tasarruf yapamazsın satarken ucuza gider. İşte bunu yaşamamak için kuyumcuyla konuşmalı bu ürünü alıyorum ama bir ay sonra satsam ne kadar değer kaybeder, almam der mi gibi sorularla karar vermeli.” ifadesini kullandı.

“Seçimden sonra da yükselişe devam eder”

Altın fiyatlarındaki artışın sadece ülke içerisinde yaşanan olaylarla açıklanamayacağını belirten Çavuşculu sözlerini şu şekilde tamamladı: “Altın siyasi iktisadi boyutlarda ve dünyadaki gelişmelerle ele alınmalı. Dünyada ciddi bir çalkantı varken artışı sadece ülke içerisindeki olaylarla açıklayamayız. Seçimden sonrada kendi seyrinde yükselişine devam eder her zaman böyle olmuştur.” dedi.