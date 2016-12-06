En güzel antik Fırst Lady’nin bacakları bulundu

Paha biçilmez büstü bin yıllar öncesinin en güzel kadınlarından biri olduğunu kanıtlayan Mısır İmparatoriçesi Nefertiti’nin mumyalanmış bacaklarının bulunduğu iddia edildi.

İddiayı Discovery Communications’a bağlı Seeker sitesi duyurdu. Seeker, Torino’daki Mısır müzesinde bulunan bir çift mumyalanmış bacağın Nefertiti’ye ait olduğunun saptandığını duyurdu. Kraliçe Nefertiti’nin Ramses II’nin eşi olduğu düşünülüyor ve Mısır’a M.Ö. 1290 ve 1224 hükmettiği sanılıyor.

PEMBE LAHİTLİ KRALİÇE

Nefertiti’nin Mısır’daki Kraliçeler Vadisi’nde bulunan kabri daha antik çağdaş yağmalanmış ve zarar görmüştü. 1904’te İtalyan arkeolog Ernesto Schiaparelli kraliçenin pembe granit lahdinden parçalar, bir çift sandalet ve iki adet parçalanmış mumya bacak buldu.

Yaş ve boy eşleştirmeleriyle kimi kronolojik modelleme sorunları olsa da radyokarbon testi araştırmacıların bacakların Nefertiti’ye ait olabileceğini açıklamalarına neden oldu. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan araştırmacılar, “Mezar yüksek bir zeminde olduğundan dolayı olası bulunmasa da bazı çamur hareketleri ve ağır yağmurlar başka birinin bacaklarını mezara sürüklemiş olabilir” kaydını düşüyorlar.

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