BURSASPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, en fazla 5 oyuncu transfer edeceklerini söyleyerek, “Biz iyi bir takımız. İnşallah Bursaspor’u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Birlikte hareket etmemiz lazım” dedi.

Samet Aybaba, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Yeni oyuncularımız, genç oyuncularımız var. Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. İnşallah Bursaspor’u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Birlikte hareket etmemiz lazım” dedi.

“HATA YAPMAYALIM”

Transferin zor olduğuna işaret eden Aybaba, “Herkes Dünya Kupası’na odaklandı. Dünya Kupası’ndan sonra görüşülebileceğini söylüyorlar. 4-5 tane kaliteli oyuncuyu bu takımın kadrosuna katacağız. Genç arkadaşlarımız da daha çok motive olacaklar. Transfer çok acele etmeyelim, hata yapmayalım. En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5. Onunla ilgili bütçemiz de belli. O bütçeyle birlikte hareket edip, iyi oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz” diye konuştu.Stephane Badji ile ilgili transferin bitme aşamasına geldiğini bildiğini de söyleyen Aybaba, “Bakarız, eğer başka bir kulüp ile anlaşırsa biz de başka oyuncu alırız. Yapacak bir şey yok” dedi.

“TEKNİK KARARLARI BEN ALIRIM”

Avusturya kampının iptal edilmesine ilişkin de konuşan Aybaba, “Mesafelerle ilgili sıkıntılar var. Oynayacağımız takımların isimleri ile ilgili sürekli değişiklikler oluyor. Bu tamamen benim aldığım karardı. Burada teknik kararları ben alırım. Bundan başka kimsenin haberi yok. Buradaki teknik kararların oyuncu transferi dahil hep ben alırım. Sadece oyuncu transferinin ekonomisini kulüp yönetir” ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılacak olan isimlere yönelik ise Aybaba, “Sahada çalışan oyuncuları görüyorsunuz. Titi biraz gecikmeli gelecek. Onun dışındaki oyuncular büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Titi’nin özel sebebi var ama karşılığı da var tabii ki. Bizim de özel bir sebebimiz olacak” açıklamasını yaptı.

“KARŞIMIZA ÇIKAN KULÜPLE KONUŞURUZ”

Son olarak Dünya Kupası’nda yer alan Bursasporlu oyuncuları da değerlendiren Samet Aybaba özellikle Aziz Behich ve William Troost-Ekong’un iyi bir performans sergilediğini belirterek, “İyi bir bütçe ile karşımıza çıkan kulüple konuşuruz. Daha iyisini alırız ya da hazırlarız. Transferlerimizin bir kısmını da mevcut kadromuzun içinden yapacağız. 14 arkadaşımızı içimize aldık. Cevap verenleri oynatmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.