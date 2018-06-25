Hayli yoğun bir şekilde yaşanan futbol gündemi, Dünya Kupası maçları nedeniyle iyiden iyiye artık neredeyse damarlarımızda dolaşmaya başladı. İnanın, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini geride bıraktığımız süreç bile futbolun tahtını pek fazla sallayamadı.

Bir de bu gündeme, Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım efsanesinin yerine gelen Ali Koç ve transfer piyasası gelişmelerini eklediğimizde, damarlarımızda kanla birlikte futbol akıyor dersek, sanırım pek yanılmış olmayız diyorum.

İşte tam da bu hal ve gidiş içinde, futbola dair bir başka tespiti aktarmak istiyorum size. Yapılan bir araştırma sonucuna göre, Süper Lig’in en değerli kulübü Beşiktaş olurken, Siyah Beyazlı takım yüzde 52 oranıyla da Avrupa’nın en çok değer kazanan ekibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan, ‘Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu’ sonuçları doğrultusunda, medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Süper Lig’in en değerli kulübü Beşiktaş oldu. Üstelik, Beşiktaş, yüzde 52 oranıyla Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en çok değer kazanan ekibi oldu. Bir yılda değerini 219 milyon EURO’dan 333 milyon EURO’ya çıkardığı saptandı. Kara Kartal’ı Fransa’nın Olympique Lyon takımı yüzde 35’lik büyümeyle izledi.. Avrupa’nın en çok büyüyen kulübü unvanını elde eden Beşiktaş, aynı zamanda medyanın da en çok konuştuğu takım oldu.2018 yılında 50 bin 319 habere konu olan Siyah Beyazlılar medyanın en popüleri oldu. Beşiktaş’ı 47 bin 79 haberle Fenerbahçe, 43 bin 839 haberle de Şampiyon Galatasaray izledi. Avrupa’nın en değerli 32 takımının yer aldığı listede Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı. Süper Lig’in 2017-2018 dönem şampiyonu Galatasaray’ın değerinin 330 milyon EURO olduğu belirlenirken, Fenerbahçe’ye 319 milyon EURO değer biçildiği görüldü. Beşiktaş’ın 23’üncü, Galatasaray’ın 25’inci ve Fenerbahçe’nin 27’inci olarak yer aldığı listenin başına ise, 3 milyar 255 milyon euro değer ile Manchester United yerleşti. Manchester’ı; 2 milyar 920 milyon EURO’luk değerle Real Madrid, 2 milyar 783 milyon euro ile de Barcelona takip etti. 32 kulübün toplam değerine bakıldığında ise 32,5 milyar EURO’luk bir bütçenin çıktığı saptandı. Bu rakam içerisinde kulüplerimizin payı ise 982 milyon EURO olarak belirlendi. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid de 900 milyon EURO’luk değeriyle 13’ncü sırada yer aldı. Bunun yanı sıra, listeye yeni giren West Ham United’ın 531 milyon EURO’luk değeriyle 16. sıraya yerleştiği görüldü. İşte durum tam da böyle… Yani futbolun o karşı konamaz değer ve popülaritesiyle birlikte detayları da ayrı bir önem teşkil ediyor doğal olarak. Sonuçta siyasetten sanata, ekonomiden spora varana dek büyük bir değişim ve evrilme süreci içindeyiz. Dilerim bu değişim her anlamda ülkemiz için yarar getirir. Kalın sağlıcakla…