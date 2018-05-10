Sorunlar çok olunca, “önem sırası” yapmak da zor oluyor… Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, “dış sorunlar” her türlü iç sorundan daha önemli hale gelmiş durumda…

Çünkü dünya “yeni bir paylaşıma” doğru ve “artık önlenemez bir şekilde” gidiyor…

…Ve ülkelerin geleceği buna bağlı…

Sonunda olup biteni kavrayanların “var olmayı sürdürebileceği” ve oynayanların mutlaka deneyimli olmasını gerektiren bir oyun bu…

Tüm oyunlar gibi, bunun da “kazananları, teselli mükâfatı ile yetinmek zorunda kalanları ve kaybedenleri” olacak…

Türkiye’nin bu oyundaki şansı, “deneyimli bütün oyunlarının devre dışında kalmış olması nedeniyle”, hiç yok gibi… Çünkü deneyimliler kovuldu… Laf salatası yaparak uluslararası ilişkilerin de yürütülebileceğini sananlar, onları “monşer” diye niteliyordu…

Dışişleri kadrosunun “Eyyy…” diye başlayan, “bu kararınız yok hükmündedir” diye biten açıklamalar yapmayı adet haline getirenlerle doldurulması ise sadece iç kamuoyunu mutlu etti…

Günümüzde “müttefik” kavramının anlamsız bir söz haline geldiğini bile göremedik…

Hâlbuki müttefik olmanın sınırları; dünyanın tek hâkimi olmak isteyen süper güçler tarafından, “bizim istediklerimizi yaptıkları sürece” diye ve kesin çizgilerle belirlenmişti…

Bu paylaşım oyununun Ortadoğu’da oynanacağı artık kesin…

Türkiye Cumhuriyeti’nin oyuna dâhil olmayacağını düşünenler varsa, feci şekilde yanıldıklarını kavramaları an meselesi olacak…

BOP’un üzerine balıklama atladığımız andan beri, oyunculardan biri olduk… Şu anda Suriye’de askerlerimiz var ve böylece “hamle yapan oyuncu” vasfını da kazanmış durumdayız…

Ama anlaşılması çok zor olan bu değil…

Türkiye 24 Haziran’da seçime gidiyor… Adaylar belli, kampanyalar başladı…

Herkes “hak/hukuk/adalet”, “ekonominin durumu” ve “eğitim sistemindeki çöküş” gibi konulardan bahsediyor…

Ne var ki kimse önümüzdeki en büyük tehlikeye, Ortadoğu’daki “paylaşım oyununa değinmiyor…

Her biri çok önemli olan sorunları çözüp, ülkemizi gerçek bir demokrasi haline gelmesini kim istemez ki.

Ama tarihin sayfalarına “yok olmuş demokratik bir ülke” olarak geçmek istemiyorsak, susmamak gerek…

Üstelik dış politika, muhalefetin mutlaka yenmek istediği iktidarın en zayıf yeriyken..!