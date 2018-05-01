Gözleri asırlardır gerçekleştirilmesine çalışılan “vaat edilmiş topraklar” hayalinden başka bir şeyi göremeyenler, yine sahnede…

İsrail parlamentosu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı… İki kişiye “Hükümet’ten onay almadan bir savaşa karar verebilmesine olanak sağlayan bu yasa, 41 ‘ret’ oyuna karşı 62 ‘evet’ oyuyla kabul edildi…

Böylece İsrail Devleti, “dünyanın sonucu getirebilecek bir savaşı başlatan taraf” olmayı da kabul etmiş oldu…

Artık arkasına saklanabileceği bahaneler bulmasına bile gerek yok… Ama yine de fena olmaz, savaşı bir gerekçeye dayandırmak…

Nitekim Savunma Bakanı Avigdor Liberman, “bedeli ne olursa olsun Suriye’de İran’a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini” açıklayarak ilk adımı atmıştı… Buna ek olarak, Suudi Arabistan merkezli Elaph sitesine yaptığı bir açıklamada da “ İsrail savaş istemiyor, ancak İran’ın Tel Aviv’e saldırı girişiminde bulunması halinde buna karşılık verir ve Tahran’ı vururuz” demişti…

Böyle açıklamaların Suudi Arabistan üzerinden yapılması da normal… Çünkü onların şaşırtıcı açıklamaları da, İsrail medyası üzerinden yapılıyor… Bir örnek olarak, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın “Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler” kullandığıyla ilgili haberin, İsrail medyası kanalıyla duyurulmasından söz edebiliriz…

Yalanlanmayan bu haberde Selman, ABD’nin New York şehrinde Yahudi STK’ları ile kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda yaptığı konuşmada “Filistinliler çenelerini kapatıp masaya oturmalı, ya da şikâyet etmeyi kesmeli” dediği yazılıyor…

…Ve Selman’ın sözlerinin salonda büyük şaşkınlıkla karşılandığı, dinleyicilerin “neredeyse sandalyelerinden düşecekleri” tanımlamasıyla bitiyor haber…

Veliaht Prensin neyin peşinde olduğu belli de, o noktaya gelmesi imkânsız… Biraz kafası çalışsa, aynı yoldan yürümeye çalışanların hepsi birbirinden feci sonuçlarını görürdü…

Ama gelin kabul edelim ki, yaptıklarıyla “Arap’tan dost olmaz” deyişini kafalara çakıyor…

Keşke 21 oy farkıyla Başbakanı’na ve Savunma Bakanı’na “savaş etme yetkisi” veren İsrail’in gittiği yolun “nereye çıkacağı” hakkında de bir deyiş olsaydı…

Bereket İsrail demokratik bir ülke… 41 parlamenterin “savaş yetkine hayır” diyebilmesi, bu açıkça gösteriyor… Tabii yarın Hükümet, savaş nedeniyle OHAL ilan etmezse…

Hayalleri süsleyen “Büyük İsrail”, Türkiye’nin doğusunu da, hatta Ermenistan ve Azerbaycan ve İran’ı da kapsıyor…

…Ve Türkiye bununla ilgili görüşünü bir an önce ilan etmek zorunda…

İsrail’in “Bağımsız Kürdistan” vadiyle kandırdığı Kürtler ne yapacak peki..? Acaba “din değiştirip Musevi olurlarsa”, yırtarlar mı..?

Bence emperyalizmin elinde oyuncağa dönen ülkelerin arasına İsrail de girdi böylece… Ne kadar kurnaz olursa olsunlar, “pastadan pay almaya çalışan bir ülke daha” olmanın ötesine geçemeyecekler…

Savaş çıkınca ölen ölecek, sağ kimse kalmamasına dikkat edilecek, sonra da iş toprağın altındakilerin paylaşımına gelecek ki, onu da “en güçlü olan” kazanacak..!