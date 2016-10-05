En az 15 yıl hapis

ALKOLLÜ KAZA YAPIP ÖLÜME NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA VERİLMELİ

Sinan Çetin’in oğlunun tahliyesine karar veren Hâkimlere sosyal medyadan haksız tepki yağıyor. Ama bilinsin ki hâkimler yasaları uygular. Gelin alkollü kaza yapan sürücülere verilecek hapis cezasının en az 15 yıldan başlaması için yasaları değiştirelim. Promil Alkol seviyesi ve ölüm sayısı arttıkça ceza süresi de artsın.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Beşiktaş ‘taki trafik kazasına ilişkin yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin ‘i, “bilinçli taksir” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın aynı zamanda oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

Sosyal medya mahkeme kararına büyük tepki gösterdi ancak bilinmesi gerekir ki savcılar ve hâkimler yasaları uygularlar.

Türkiye’de gerek Karayolları Trafik Kanunu gerekse Türk Ceza Kanunu trafik kazalarında cezalar içeriyor.

Ancak Alkollü araç kullananların neden oldukları ölümlü trafik kazalarında yeterince ağır hapis cezaları yer almıyor.

Üstüne üstlük mağdur aileleri de şikayetlerinden vaz geçince bu trafik magandaları hiç de caydırıcı olmayan hapis cezaları ile kurtuluyorlar.

Bu durum elbette sadece Rüzgar Çetin davasında yaşanmıyor.

Bu durumun acilen engellenmesi kamu vicdanında açılan yaraları da saracaktır.

Yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasaları değiştirmek, cezaları ağırlaştırmak, aileler şikayetlerinden vaz geçseler dahi kamu düzeni açısından en ağır cezaların yasalara eklenmesidir.

Bu görev de öncelik AK Parti hükümetinde olmak üzere tüm partilere düşmektedir.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sizlere çağrı yapıyorum.

Gelin özellikle alkollü araç kullanan trafik magandalarına en ağır cezaların verilmesi için çalışma yapın ve yasa değişikliğini hızlıca Meclis’ten el birliği ile geçirin.

İnanın alkollü sürücülerin yaptıkları trafik kazaları da bu sayede azalacaktır.

Gelin alkollü kaza yapan sürücülere verilecek hapis cezasının en az 15 yıldan başlaması için yasaları değiştirelim. Promil Alkol seviyesi ve ölüm sayısı arttıkça ceza süresi de giderek artsın.

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