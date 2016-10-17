Emtialar yeşil ama ihtiyatlı

Saxo Bank’ın Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, son çeyrekte emtiaların 2010’dan beri ilk tam yeşil yılını, başka bir deyişle ilk pozitif getiriler yılını ilan etmek için hâlâ doğru yolda olduğunu, ancak birçok cephede kaygıların devam ettiğini söyledi.

Hansen, özellikle ham petrol ve altının 2017’nin başından önce fiyatları aşağıya çekebilecek çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, 2016 yılının son çeyreğinde emtiaların ilk pozitif getiriler yılını tamamlamak üzere olduğunu, fakat hâlâ her şeyin değişebileceğini söyledi. Altın, gümüş ve petrol konusunda da öngörülerde bulunan Hansen “Altın ve gümüş rallisinin ana itici güçleri arasında öne çıkan bir faktör, global tahvil getirilerinde devam eden düşüş. Son çeyrekte Brent petrolü için ise $45 ilâ 50’lerin altı aralığının muhafaza edilmesini bekliyoruz” dedi.

Saxo Bank Analisti açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Emtialar 2010’dan beri ilk pozitif getirirler yılını kaydetmek için doğru yolda. Fakat Bloomberg emtia endeksinin %10’dan az yükselmesiyle, yılsonundan önce hâlâ her şey değişebilir. Enerji sektörü iki yıllık elden çıkarma döneminden sonra istikrar kazanmaya devam ediyor. Emtiaların hezimete uğramasını durdurmaya yardım eden ise %26’lik getirisiyle kıymetli metaller oldu. Global büyüme hakkında sorular sorulmaya devam ettiğine göre, emtia talebinin toparlanmasına daha zaman var demektir. Buna karşın getirilerin çoğu, – kıymetli metallerde görülenlerin dışında – ya üretimin kısılması (petrol ve endüstriyel metaller) ya da havanın yol açtığı zoraki kesintilerde tedarik tarafındaki düzeltme nedeniyle gerçekleşti (yumuşak emtialar).

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