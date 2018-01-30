Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yiğiner: “ Esnaf bizi seçti ve güvendi. Bizde bu güveni boşa çıkarmamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece Ankara’ya değil Türkiye’ye örnek olacak uygulamalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. ”dedi.

Esnafla aramızda hiçbir engel yok, makam kapısını söktük diyen Başkan Yiğiner; “Esnafımızın dertlerini, sorunlarını dinleyip çözüm bulmak için sürekli bir çalışma içersindeyiz. Esnafımız gönlü rahat etsin diye, esnafımız bizi daha rahat görüp daha rahat içeri girmesi adına kapıyı sökerek esnafla aramızda hiçbir engelin olmadığı göstermek istedik. Böylece, esnafımız doğrudan bana ulaşabiliyor.”şeklinde sözlerini sürdürdü.

Taksicinin Türkiye’yi temsil ettiğini belirten Emrullah İşler : “Türkiye eski Türkiye değil. Çok fazla turist ziyaret ediyor. Yurt dışından gelen yabancı turistler ilk önce taksiye biniyorlar. O nedenle taksici esnafının giyim ve kuşamına dikkat göstermesi gerekiyor. “dedi.