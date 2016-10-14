Emrullah İşler Gümüşdereyi gezdi

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 2016 yılı sonunda hizmete açılması beklenen Keçiören Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ni gezdi.

IHLAMUR KOKUSU EŞLİĞİNDE GONDOL SEFASI

Emrullah İşler’e vadiyi gezdiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören’in marka projesinde gelinen son aşamayı anlattı. Ayrıca Keçiören TOGEM ve Deniz Dünyası ile ilgili de bilgi verdi. Keçiören’in marka değerini yükseltecek proje kapsamında köprülerin üst yapı giydirme çalışmaları tamamlanırken, belediyenin yürüttüğü rekreasyon çalışmalarının ise Ekim ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Keçiören’in turizm potansiyeline önemli katkıda bulunacak projeyle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Ak, “Sayın vekilimize de gelişmeler hakkında bilgi sundum. Beş etap olarak planladığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde peyzaj alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları da yer alacak.

Projeye adını veren ıhlamur ağaçları Keçiören’den kent merkezine kadar bir hava koridoru oluşturarak kentin mikro klimasına da olumlu etki yapacak. Vadimizde Keçiörenlilere kayık, gondol ve motorlarla gezinti yapma imkanı da sunacağız” dedi.

Keçiören’in marka Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi, Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsıyor. 7 bin 652 yeni bitki ile 1.011 ıhlamur ağacının da dikildiği proje tamamlandığında ıhlamur kokuları arasında gondol sefaları yapılabilecek.

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