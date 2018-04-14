Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Yüze yakın ülkeden 946 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde Türkiye adına 4 sporcu mücadele ederken erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Şampiyonu oldu.

Genç taekwondocucu ilk turda Kanadalı John Daniel Keenan’ 22-1, ikinci turda Kazakistanlı Sagi Kulymbet’i 30-10, çeyrek finalde Günel Koreli Tae-Jin Yoo’yu, yarı finalde İranlı Nima Mahreli’yi 13-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, Tayvanlı Meng-En Lee ile karşılaşan Emre Kutalmış Ateşli, çekişmeli bir müsabakanın ardından rakibini 9-8 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ALTIN MADALYA ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN

Müsabakanın ardından büyük bir mutluluk yaşayan milli sporcu Türk bayrağıyla salonda tur attı. Madalya seramonisinde asker selamı veren Emre Kutalmış Ateşli, madalyasını Türkiye için canını veren Mehmetçiğe adadığını söyledi.