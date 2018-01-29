Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan Track and Field Vienna Salon Atletizm müsabakalarında Emre Zafer Barnes 60 metrede rekor kırarken, Buse Arıkazan da sırıkla atlamada birincilik aldı.

Yoğun bir katılımın olduğu 60 metre erkeklerde Dünya Şampiyonası 100 metre yarı finalisti milli atlet Emre Zafer Barnes, Dünya Salon barajını az farkla kaçırdı. Barnes, seçmede 6.67 koşarken, 6.63’lük barajı 0.04’lük farkla ıskaladı. Finalde 6.71 yapan milli atlet, Viyana’daki yarışmayı birincilikle bitirdi. Barnes, 6.67’lik derecesiyle Aykut Ay’a ait 6.69’luk Türkiye salon rekorunu da kırmış oldu.

Kadınlar sırıkla atlamada ise Buse Arıkazan, üç atletin 4.21 ile tamamladığı müsabakayı atlayış farkıyla kazanırken, aynı dereceyi yapan Demet Parlak da üçüncü sırayı elde etti.

Müsabakalarda 400 metrede yarışan Ahmet Kasap, Fahri Arsoy ve Emel Şanlı en iyi derecelerini geliştirdiler. 1999 doğumlu Kasap’ın 48.07’lik derecesi, tüm zamanlar Türkiye salon listesinde 8. sıraya yerleşti. Kadınlar ise Emel Şanlı 55 saniyenin altında koşarak salonda bunu başaran 9. Türk kadın atleti oldu.