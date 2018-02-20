Ataköy’de 35 ülkeden gelen atletlerin katılımıyla gerçekleşen İstanbul Salon Atletizm Kupası, keyifli yarışmalara sahne oldu. Yarışta Emre Zafer Barnes, hafta sonundaki ikinci rekorunu kırdı.

İstanbul’da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarıyla mücadele eden milli atletlerin bir bölümünün de yer aldığı İstanbul Salon Atletizm Kupası’nda 35 ülkeden 135 atlet yarıştı. Spor İstanbul sponsorluğunda gerçekleşen EA Permit Salon Serisi’ndeki uluslararası yarışta Olimpiyat ve dünya şampiyonası madalyası sahip isimler mücadele etti.

İstanbul Salon Kupası’nın son yarışı olan erkekler 60 metre mücadelesinde Emre Zafer Barnes, kendisine ait “bir günlük Türkiye rekorunu” 6.55’e indirdi. Bir gün önce Balkan Salon şampiyonluğunu alırken 6.62 koşan ve Dünya Şampiyonası barajıyla birlikte Türkiye rekorunu kıran Barnes, bu dereceyle yetinmedi. Barnes, İstanbul Cup’taki finalde 6.55 koşarken rekoru 0.07 saniye geliştirdi. Milli atlet, dünya salon listesinde de 13. sıraya tırmandı.

Balkan Şampiyonu bir başka atlet Mizgin Ay da kadınlar 60 metrede üçüncü sırayı aldı. Ay, final yarışında 7.44 koşarken, iki sezondur İstanbul Cup’ı kazanan Hrystina Stuy’un ardından ikinci sırayı aldı. Ukraynalı Stuy ise 7.27 ile yarışı ilk sırada tamamladı.