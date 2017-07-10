Emre Mor’un gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği bu hafta sonunda belli olacak. Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, bu hafta yapılacak çalışmalardan sonra 33 kişilik kadrodan bazı futbolcuları silecek.

Bir nevi hafta boyunca görücüye çıkacak futbolcular arasında Emre Mor da bulunuyor. Emre, teknik direktörün gözüne giremezse kiralanacak. Dortmund, kiralansa bile Emre’nin göz önünde olmasını istiyor. Bu bakımdan Emre büyük bir ihtimalle tecrübe kazanması için bir Alman takımına kiralanacak.

Durumu kritik olan bir diğer futbolcu ise 2011 ve 2012 yıllarında şampiyon olan kadronun değişmez adamlarından olan stoper Neven Subotiç. Bu futbolcunun sezon başlamadan ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih‘ten alınan Rode’nin durumu, ayak bileğinden sakat olan Weigl’ın sağlık durumuna bağlı. Rode’nin alternatif olarak tutulma şansı yüksek.

Yeni teknik direktöre kendilerini beğendirmek zorunda olan diğer futbolcular ise 19 yaşındaki sağbek Passlack ile orta saha oyuncusu İspanyol Mikel Merino.

Bir de bu haberimize gözat!