Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba, İstanbul’a geldi.

Tarifeli bir uçakla Antalya’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen orta saha oyuncusunu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ve Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. Emre Akbaba, ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı. Akbaba’nın havalimanından ayrılmasının ardından taraftarlarla polis arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraftarlar tezahüratlar eşliğinde dağıldı.

Öte yandan Galatasaray, Emre Akbaba’nın transferi için Aytemiz Alanyaspor’a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacak.