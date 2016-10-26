Emniyet Müdürleri Sonbahar dökümünde kararname çıkarıldı. 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 24 İl Emniyet Müdürü ile 2 daire başkanının yeri değiştirildi. İlk ataması yapılan İl Emniyet Müdürü sayısı ise 37 oldu. İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanı onayıyla ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, ilk ataması yapılan daire başkanı sayısı ise 31 oldu.

Emniyet Müdürleri Sonbahar dökümünde İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi’ne göre yeni görev yerleri şu şekilde:

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Emniyet Müdürü Ahmet Çakıcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na,

Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne,

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Alper, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne, Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne,

Arnavutköy POMEM Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne Ardahan Emniyet Müdürü Selahi Hüner,

AKSARAY İZMİR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Fahri Bulut Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne, A.Gaffar Okkan POMEM Müdürü Ayhan Taş,

Ardahan Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Mehmet Selvi, Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne, Mersin Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne,

Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Akkaplan, Batman Emniyet Müdürlüğü’ne,

Polis Başmüfettişi Sezayi Er, Bayburt Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Ertuğrul Namal, Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Metin Akay, Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne,

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü İbrahim Özel, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne, Yozgat Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne,

Şırnak Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne,

TOKAT DİYARBAKIR

Tokat Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Çankırı Emniyet Müdürlüğü’ne, Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne,

Polis Başmüfettişi Tacettin Aslan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Hüseyin Deniz, Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne,

Aksaray POMEM Müdürü Doğan Cangül, Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Bülent Şensoy, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne, Aksaray Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne,

İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne,

Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Orhan Çelik, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne, Tekirdağ Emniyet Müdürü Halil Turan Erol,

ISPARTA İZMİR

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne, Kırıkkale PMYO Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne, Erzincan Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne, Kırklareli Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay,

Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne, Eskişehir POMEM Müdürü Levent Tutuk, Karaman Emniyet Müdürlüğü’ne, Ağrı Emniyet Müdürü M.Turgay Karabulak, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’ne,

Polis Başmüfettişi Mahmut Çorumlu, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Adalar, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’ne,

Düzce Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne, A.S.Mermerci POMEM Müdürü Günter Şenses, Kilis Emniyet Müdürlüğü’ne, Batman Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne,

KONYA KÜTAHYA

Polis Başmüfettişi Şükrü Yaman, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Hasan Çevik, Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne, Kırıkkale Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne,

Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Zafer Aktaş, Muş Emniyet Müdürlüğü’ne, Amasya Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne,

Gaziantep POMEM Müdürü Suat Çelik, Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne, Bilecik POMEM Müdürü Sadettin Aksoy, Rize Emniyet Müdürlüğü’ne,

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Mustafa Tokyay, Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne,

ERZİNCAN ŞANLIURFA

Erzincan POMEM Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Emniyet Müdürlüğü’ne, Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy, Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne,

Polis Başmüfettişi Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne, TEM Daire Başkan Yardımcısı Ömer Uslusoy,

Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Göksel Topaloğlu, Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne,

Polis Başmüfettişi A.Hakan Arıkan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne,

TUNCELİ İSTANBUL

Polis Başmüfettişi Doğu Ateş, Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Hakan Fındık, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Seçkin Çengeloğlu,

YOZGAT ZONGULDAK

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı A. Metin Turanlı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne,

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Faruk Ünsal, Polis Başmüfettişliği’ne, Adıyaman Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, Polis Başmüfettişliği’ne,

ARTVİN BURDUR

Artvin Emniyet Müdürü Ahmet Şengün, Polis Başmüfettişliği’ne, Bayburt Emniyet Müdürü İsa Bülentkaya, Polis Başmüfettişliği ‘ne,

Bingöl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, Polis Başmüfettişliği’ne, Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, Polis Başmüfettişliği’ne,

Burdur Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru, Polis Başmüfettişliği’ne, Çanakkale Emniyet Müdürü Yılmaz Özden, Polis Başmüfettişliği’ne, Çankırı Emniyet Müdürü Cengiz Öztürk, Polis Başmüfettişliği’ne,

Eskişehir Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, Polis Başmüfettişliği’ne,

Denizli Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Polis Başmüfettişliği’ne, Hakkari Emniyet Müdürü Resul Holoğlu, Polis Başmüfettişliği’ne,

Hatay Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, Polis Başmüfettişliği’ne, Iğdır Emniyet Müdürü Yüksel Babal,

ISPARTA KARABÜK

Polis Başmüfettişliği’ne, Isparta Emniyet Müdürü Halil Altan, Polis Başmüfettişliği’ne, Karabük Emniyet Müdürü Serhat Tezsever, Polis Başmüfettişliği’ne,

Kastamonu Emniyet Müdürü Mustafa Yoldan, Polis Başmüfettişliği’ne, Kırşehir Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül, Polis Başmüfettişliği’ne,

Kilis Emniyet Müdürü Candemir Özdemir, Polis Başmüfettişliği’ne, Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, Polis Başmüfettişliği’ne,

Mardin Emniyet Müdürü I.Uğur Pekcan, Polis Başmüfettişliği’ne, Muş Emniyet Müdürü A. Cemal Çalışkan, Polis Başmüfettişliği’ne, Nevşehir Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu,

ORDU SAKARYA

Polis Başmüfettişliği’ne, Ordu Emniyet Müdürü Caner Tayfur, Polis Başmüfettişliği’ne, Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Polis Başmüfettişliği’ne, Siirt Emniyet Müdürü Metin Özkan, Polis Başmüfettişliği’ne,

SİNOP TRABZON

Sinop Emniyet Müdürü Yusuf Biner, Polis Başmüfettişliği’ne, Sivas Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Polis Başmüfettişliği’ne, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Köksal, Polis Başmüfettişliği’ne, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Ali Suvari,

Polis Başmüfettişliği’ne, Diyarbakır Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, Polis Başmüfettişliği’ne, Kütahya Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz, Polis Başmüfettişliği’ne, Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşlek, Polis Başmüfettişliği’ne atandı.

Ümit KOZAN / ANKARA,(DHA)

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