Çorum’da çalışanı Sezgin Süzer’i (23) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen emlakçı Özgür T. (37) hakkında ‘kasten ödürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu Özgür T. ise ifadesinde “Sezgin bana, ‘Bu tüfeği hiç temizlemiyor musunuz?’ diye sordu. Ben de hemen tüfeği elinden aldım, kontrol ederken elimin tetiğe çarpması sonucu silah ateş aldı” dedi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, emlakçıda çalışan Sezgin Süzer, iş yeri sahibi Özgür T. ile ofiste sohbet ederken, buradaki pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Özgür T.’ye şaka yapmak isteyen Süzer, tüfeği kendi başına dayadı. Özgür T.’nin Sezgin Süzer’den almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Kafasından vurulan Süzer kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezgin Süzer’in öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Özgür T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Özgür T. hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis istemiyle Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Özgür T. savcıya verdiği ifadesinde, “Sezgin bana, ‘Ağabey bu tüfeği hiç temizlemiyor musunuz?’ diye sordu. Ben de hemen tüfeği elinden aldım. Sonra tüfeği kontrol ederken elimin tetiğe çarpması sonucu silah ateş aldı. Sezgin vurulunca şoka girdim. Hemen kardeşlerimi aradım. İş yerine gelen kardeşim Savaş durumu görünce ‘Ağabey şaka mı yapıyorsunuz?’ deyip, dışarı çıktı. Sonra polisler geldi zaten. Sezgin çok samimi bir arkadaşımdı. Kesinlikle öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelinin kardeşi Savaş T. de olayın kazayla gerçekleştiğini ileri sürerek, daha önce de Sezgin Süzer’i, iş yerinde tüfekle oynadığı için bir olumsuzluk yaşanabileceği hususunda uyardığını söyledi.

İddianamede, Süzer’in hedef alınan ve vurulduğu yerin kafa bölgesi olması ile toplanan deliller göz önünde bulundurulduğunda, Özgür T.’nin kasıtlı bir şekilde maktule ateş ederek, kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Özgür T.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasının Eylül ayında yapılacağı belirtildi.