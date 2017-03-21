Müzisyen ve aktör olarak sanat hayatına devam eden Emirhan Kartal’ın Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ‘Aşk Dinletir’ adlı albüm çalışması müzik marketlerdeki yerini aldı. Kartal’ın bu albümünde Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi büyük ozanların eserleri de bulunuyor. 2016 yılında, hayat hikayesinden esinlenerek çekilen “Aşık” filminde de Aşık Veysel’i canlandıran Kartal, Büyük Ozan’ın ölüm yıl dönümüne denk gelen günde(21 Mart) bu albümü müzikseverlerle buluşturmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Koyun olsan otlatırdım yaylada

Tellerini yoldurmazdım hoyrada

Balık olsan takla dönsen deryada

Düşürsem toruma hız ile seni

(Aşık Veysel Şatıroğlu)

Emirhan Kartal’ın “Aşk Dinletir” albümünde Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi önemli ozanların eserlerinin de yer aldığı 15 eser bulunuyor. Geleneksel halk çalgılarıyla çok yalın bir şekilde icra edilerek kayıt altına alınan albüm, türkü dinleyicilerinin vazgeçemeyecekleri bu albümler arasına girmeye aday.

Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosunda bağlama sanatçısı olarak görev yapan Kartal, 2011 yılında, “Türk Müziği Enstrümanlarının Frekans Aralıkları” adlı kitap çalışmasıyla dikkat çekmişti. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı’nda master yapan Kartal albüm içerisindeki her bir eserin ‘Aşk’ın farklı bir anlamını dile getirdiğini belirterek, o farklı anlamları şu şekilde ifade ediyor.

Aşk; sevgidir,

Aşk; fedakarlıktır,

Aşk; hasretliktir,

Aşk; cesarettir,

Aşk; sahiplenmedir,

Aşk; hayranlıktır,

Aşk; alınganlıktır,

Aşk; şaşkınlıktır,

Aşk; yürek yarasıdır,

Aşk; acı çekmektir,

Aşk; ruh güzelliğidir,

Aşk; mutluluktur,

Aşk; mantığın son soluğudur,

Aşk; cennettir,

Aşk; bıkılmayandır,

Aşk; tutkudur,

Aşk; sürüklenmektir,

Aşk; haykırmaktır,

Aşk; hoş görmektir,

Aşk; coşmaktır,

Aşk; değişmektir,

Aşk; yaşamdır…

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