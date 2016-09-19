Emel Sayın, Tarık Akan için gözyaşı döktü

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Expo 2016 Antalya Emel Sayın’la hem coştu, hem hüzünlendi. Emel Sayın Antalya’da en sevilen şarkılarını hayranları için söylerken, hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsanevi ismi Tarık Akan için konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Emel Sayın konser vermek için Antalya Expo 2016 konser etkinlikleri içinde sahneye çıktı. 8 bin kişinin izlediği konserde sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Üzerinde çiçekler bulunan kıyafeti ile de dikkat çeken ünlü sanatçı konserin ortasında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi yakın arkadaşı Tarık Akan ile ilgili konuşma yaptı. Emel Sayın “Siz istediğiniz sürece ben hep sahnede olacağım. Siz benim ailemsiniz. Sevinçlerimi, hüzünlerimi hep sizlerle paylaştım. Rabbim öyle büyük ki, bu çok üzüntülü olduğum gece de acımı sizlerle paylaşmamı sağladı. Sevgili Tarık Akan ile üç filmde başrolleri paylaşmıştık. Bu filmlere isimlerini veren üç şarkı var. Feryat, Yalancı Yarim ve Mavi Boncuk. Dilerseniz şimdi bu üç şarkıyı birlikte okuyarak Tarık Akan’ı hep birlikte analım. Ruhu şad olsun” dedi.

Emel Sayın sözlerini tamamlamadan önce gözyaşlarına boğuldu. Sanatçıya yardımcıları sahnede gözyaşlarını silmesi için mendil verirken, konuşmakta da oldukça zorlandı.

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