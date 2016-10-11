Emel Sayın ile ‘Makam Zamanı’ CRR’de başlıyor

İBB’nin yeni projesi olan “Makam Zamanı”nın ilk konserinde Türk müziğinin kadife sesli sanatçısı Emel Sayın, “Beyâti ve Uşşak Makamları”nın en güzel eserlerini İstanbullu sanatseverler için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda seslendirecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), yeni sezonda yepyeni bir projeyi sanatseverlerle buluşturuyor. Usta sanatçı Emel Sayın, Türk Sanat Müziği tutkunlarını “Makam Zamanı” başlığı altında her ay makam gezintilerine çıkartacak.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek “Emel Sayın ile Makam Zamanı” adlı konser serisi ile İstanbullu sanatseverler, Türk Sanat Müziği’ndeki eserleri makamlarına göre Emel Sayın’ın sesinden dinleme şansına erişecek. Her ay farklı bir makamdan eserleri seslendirecek olan Türk müziğinin kadife sesli sanatçısı Emel Sayın. Yeni projenin ilk konserini 14 Ekim Cuma günü verecek. Konserde “Beyâti ve Uşşak Makamları”nın en güzel eserlerini yorumlayacak olan altın sesli sanatçı, 20.00’de CRR sahnesinde olacak.

-SES KRALİÇESİ EMEL SAYIN…-

İBB’nin “Makam Zamanı” projesinde her ay müzikseverlere tadına doyulmaz bir makam ziyafeti sunacak olan Emel Sayın, kökeni Üsküp’e dayanan Selanikli bir babanın ve Mardinli bir annenin dört kız çocuğundan en büyüğüdür. Küçük yaşlarda müziğe başlayan sanatçı, Arif Sami Toker ve Münir Nurettin Selçuk’tan müzik eğitimi aldı. Keşan Ortaokulu ve Çapa Lisesi’nden mezun oldu. Sonra üç yıl süresince İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Şan Bölümü’nde hocası matmazel Alice Rosenthal’dan dersler aldı.

Hürriyet haber ajansının açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk’a ait ağır bir klasik eser okudu ve ses kraliçesi seçildi. Henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı’nda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu’na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı’nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu. Lalezar gazinosunda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu’na geçti ve İstanbul’a yerleşti. İstanbul’a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine girdi. On beş sinema filminde başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Sayın, 1970 ve 80’li yıllarda on üç kez Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tarafından yurt dışında sanat elçisi olarak görevlendirildi. 1983-84 yıllarında Egemen Bostancı’nın projesi olan Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği müzikali olan “Neşe-i Muhabbet”in baş rolünde yer alan sanatçı, on dokuz kez yılın sanatçısı seçilerek Altın Kelebek ödülünü aldı. Otuzu aşkın long play, 45’lik ve CD’lere imza atan Sayın, çeşitli vakıf ve derneklerin gönüllü temsilcisi olarak konserler verdi.

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