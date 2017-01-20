Emeklilerin yeşilçam keyfi

Etimesgut Belediyesi Eryaman Emekli Dinlenme Evi’nde nostalji rüzgarları esiyor.

Etimesgut Belediyesi, emekliler için unutulmaz Türk Filmlerinden oluşan Yeşilçam Filmleri kuşağı düzenliyor.

Emekli evinin salonuna kurulan sinema perdesinde her hafta farklı bir Türk Filmi yayımlanıyor. Emekliler, sinema kuşağına büyük ilgi gösteriyorlar.

Gençlik yıllarında Ankara’nın eski açık hava sinemalarında izledikleri filmleri yeniden izleyen emekliler, zaman zaman duygusal anlar da yaşıyorlar.

Emekliler, sinema günlerini çok yerinde bulduklarını belirterek, “Türk filmlerini televizyonlardan da izleyebiliyoruz.

Ama bütün emekli arkadaşlarımızla bir araya gelip, çaylarımızı yudumlayarak, o eski günleri anarak, birlikte gülüp birlikte duygulanarak izlemenin tadı bir başka oluyor” dediler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...