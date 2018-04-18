Emekliler ,” Önceden insanların bir yaşam standardı vardı. Birbirine selam verip, kahvehanelerde birbirine çay ısmarlardı. Şimdi ise bir bardak çay ısmarlamaktan korkuyor. Ekonomi insanları bu duruma getirdi” dedi.

Emeklilerin durumlarını konuşmak için uğrak yerleri olan kahvehanelerde ziyaret ettik, sohbeti koyulaştırdık.

Türkiye’nin bel kemiği olan ve hayatları boyunca çalışarak emekli olan vatandaşlar dert yanıyor. Bir ömür boyu çalıştıktan sonra emekli dönemlerinde rahat etmeyi beklerken ekonomik zorluklardan dolayı geçim sıkıntısına düşen emekliler, hayatlarının geri kalan kısmında ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

Tek dertleri emekli olduktan sonra torunlarıyla vakit geçirmek ve dinlenmek olan emekliler, aldıkları maaşlarla geçinemedikleri için ya çalışıyor ya da çalışmak için iş arıyor.

Türkiye’nin gerçeği olan emekliler, yaşadıkları ekonomik sorunları ve yaklaşan seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundular.

Emekli Mustafa Durmaz,” Ben iki yıldır emekliyim ama geçinemiyorum. Aldığım maaş 1.340 lira. Kendi evim olmasa aldığım para hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye’nin şartlarına göre paramız yetmiyor. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında bir maaş alıyorum.

Emekli aylığı olarak benden az alan arkadaşlarımız da var. Standart seviyede yaşamamız için maaşların artması gerekiyor. Ben bu devlete 25 yıl hizmet verdim ama karşılığını alamıyorum. Ekonominin sözde büyümesi bizim cebimize yansımıyor.

Bu büyüme egemen bir kitleye yansıyor. Halkta para yok. Ay sonu gelmiyor. İnsanların emekli maaşlarıyla geçinmesi gerçekten mucizevi bir durum oluyor. Emekli ayda bir kere bile et yiyemeyecek duruma geldi” dedi.

Durmaz, “Vergi yükü çok ağır. Ben emekli bir vatandaşım ve açlık sınırının altında bir maaş alıyorum. Keçiören’de ortalama bir evin kirası 700-800 TL. Bu kirayı çıktıktan sonra elimiz de 500-600 TL para kalır. Bu parayla faturalarımı ödeyeyim, pazara mı gideyim, torunlarıma harçlık mı vereyim yoksa ay sonunu mu getireyim. Emekli bir vatandaş bunları düşününce gerçekten erkenden ölüyor. Emekli olarak bu hükümetten bir beklentimiz kalmadı” dedi.

EMEKLİLERİN YAŞAM STANDARDI YOK

“Önceden insanların bir yaşam standardı vardı. Birbirine selam verip, kahvehanelerde birbirine çay ısmarlardı. Şimdi ise bir bardak çay ısmarlamaktan korkuyor” diyen Durmaz, “Ekonomi insanları bu duruma getirdi. Ekonominin kötü olması Türk toplumunun ahlak yapısını da bozuyor” diye konuştu.

Emekli Hamdi Uçal ise, “Emekli bir vatandaş olarak kesinlikle geçinemiyorum. Aldığımız maaş hiçbir şeye yetişmiyor. Ev kiraları olmuş 600-1.000 TL arası, alım gücü düşmüş ama nasıl olmuşsa ekonomimiz büyüme gösteriyor. Emekli olarak durumumuz çok kötü. Bu hükümetin ekonomi politikaları bizi canımızdan etti. Bu hükümet emekliyi gidici olarak gördüğü için bakmıyor” dedi.

Uçal, “Aldığım maaş bir hafta bile cebimde kalmıyor. Hemen eriyor ve ay sonunu getiremiyorum. Benim torunlarım var. Torunlarım yanıma gelip benden bir şeyler isteyip alamadığım zaman gerçekten kahroluyorum. Emekli bu ülkenin üvey evladı konumundadır. Bizler karnımızı doyuramadığımız için diğer ülkelerin emeklisi gibi gezemiyoruz.

Ekonomi politikaları düzgün olsa emeklinin cebine yansır. Bu seçimlerde emeklinin etkisi olmazsa vahim bir durum ortaya çıkar. Biz bu vatanın insanlarıyız. Hükümet bu duruma bir çözüm bulsun” dedi.

Emekli Ömer Delil ise,” Ben Çankırılıyım. Benim 400 tane hayvanım vardı. Şimdi elimde bir hayvanım kaldı. Devlet bize bir para verdi geri ödemek için elimizde ne var ne yoksa sattık. Üç beş lira kar yapmak için şeker fabrikalarını da satıyorlar. Babam hacıdır, dedem Çanakkale gazisidir. Dedem beni omuzuna alıp bahçeye götürür ‘bu memleketi çok zor kazandık, bu memlekete asla hainlik yapmayın’ derdi.

Bu emekli maaşlarıyla geçinebilmek mümkün mü?

Bu hükümet emekliyi ve köylüyü bitirdi. Emekli olarak gerçekten zor ayakta duruyorum. Ülkede görülen ekonomi büyüme bana göre şişirmedir. Gerçekten emekli bu ülkede aç geziyor. Ben emekli olarak ne et yiyebiliyorum ne de tatile gidebiliyorum.

Geçen yıl bir kaç arkadaş kampa yazıldık. 40 yılda bir olsa da deniz görelim istedik ancak kampın vakti geldiğinde maddi olanaksızlıklar nedeniyle gidemedik. Orası da iptal oldu. Bırakın yurtdışını, bırakın tatile gitmesini memleketimin çoğu ilini bilmiyorum. Görev yaptığım yerleri biliyorum oralarda Erzurum, Trakya, Ankara Etimesgut ve Dışkapı’da ki Mevkii Hastanesi.

Kötü bir tane arabam var. Bana arkadaşlarım soruyorlar, “niye değiştirmiyorsun?” Nasıl değiştireyim ben karnımı doyurmanın peşindeyim. Arabama da diyorum ki bak sana gaz koydum, benzinde koyamıyorum beni gitmek istediğim yere götür. Bu ülkede ekonomi iyi değil. Biz Atatürk’ün yolunda gitmediğimiz sürece batarız” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÇOĞU YERİNİ BİLMİYORUM

Tarım Bakanlığından emekli Adem Doğan, “Biz emekli vatandaşlar perişan haldeyiz. Ev kiraları maaşın yarısı kadar ve emekliler kredi çekerek yaşamlarını sürdürüyor. Ben 1980’de emekli oldum. Türkiye’nin çoğu yerini bilmiyorum. Çünkü cebimizde para kalmıyor.

Benim çocuklarım var onlarda işsiz. İş yok güç yok. Onlara yardım etmem gerekiyor. Emeklileri, çiftçileri ekonomik anlamda düzene sokmaları gerekiyor. Çünkü kimse geçinemiyor. ” dedi.