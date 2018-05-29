CHP Denizli Milletvekili ve 27. Dönem Adayı Kazım Arslan, seçim çalışmalarını Tavas ilçesinde sürdürdü. Tavas CHP İlçe örgütüyle birlikte mahallelerde çalışan Arslan, ilçe merkezinde görüştüğü emekli ve yaşlı hemşehrilerine CHP’nin emekli ve yaşlılarla ilgili çok önemli olan yeni projelerini anlattı.

Milletvekili Adayı Kazım Arslan, “Çalışırken kazanamayan vatandaş emekliliğinde açlık sınırının altındaki şartlarda yaşamaya zorlanıyor. Rantiyeye değil emekliye, yandaşa değil yaşlıya iyi bakan bir ekonomi için projelerimiz hazır” dedi.

Milletvekili Adayı Kazım Arslan, CHP’nin emekliler ve yaşlılar için üretttiği yeni refah modelini şöyle açıkladı:

“Türkiye ekonomisinin ana gövdesini oluşturan çalışanların, emeklilerin ve yoksul halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir refah ortamını 16 yıl boyunca yaratmadılar. Çalışırken kazanamayan vatandaş emekliliğinde de açlık sınırının altındaki şartlarda yaşamaya zorlanıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir yanda Saray’da şahşahalı yaşayan bir yönetim, diğer yanda açlık sınırının altında ezilen emekli…

Rantiyeye değil emekliye, yandaşa değil yaşlıya iyi bakan bir ekonomi için projelerimiz hazır.

EMEKLİYE 2 MAAŞ İKRAMİYE GELİYOR

Yılda 2000 TL ikramiye yetmez, Dolar ve Euro karşısında o para kısa sürede erir gider. Biz emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz. 1 Ocak 2019’dan itibaren en düşük emekli maaşını 1.500 TL yapacağız. Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız. Tüm kamu personeli ve emeklilerin ücret artışlarını belirlerken sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da tam olarak dahil edeceğiz. Emeklilere milli gelir artışından refah payı vereceğiz. Emeklilerin geçmişteki refah payı kayıplarını tazmin edecek bir intibak yasası çıkaracağız. Emekli banka promosyonlarını kamu çalışanları ile aynı orana yükselteceğiz.

EMEKLİNİN SOSYAL HAKLARI GENİŞLEYECEK

Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini kaldıracağız. Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur’lulara, 2008 yılı öncesinde vergi kaydı, şirket ortaklığı veya ziraat odalarına kayıtlı oldukları süreler için de borçlanma hakkı tanıyacağız. Gazilere ikinci iş hakkı ve 3000 günde emeklilik hakkı vereceğiz. Bireysel Emeklilik Sigortası’nda devletin katkısını kadınlar için % 33’e çıkaracağız. Tehlikeli iş kollarında çalışanlar ve fiili hizmet süresi zammından yararlananların emeklilik gün sayılarına getirilen sınırlamaları kaldıracağız. Şoförleri fiili hizmet süresi zammı yani yıpranma payı kapsamına alarak erken emekli hakkından yararlandıracağız.

Sağlık çalışanlarının emekli maaşlarını yüksek düzey kamu personeli emekli maaşı seviyesine getireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların çok büyük mağduriyeti var, bunu gidereceğiz. Emeklilerin sağlık hizmeti almak için prim ödeme zorunluluğunu kaldıracağız. Kaybedilmiş emeklilik haklarının yeniden tanınması için acil bir yasa çıkaracağız.

Emeklilerin yurtdışından getirdikleri araçların Türkiye’de kalış süresini 2 yıldan 5 yıla çıkaracağız. Emeklilerimizin maaşlarının kamu bankalarının yurt dışı şubelerine yatırılmasına olanak tanıyacağız.

YAŞLILAR HUZURA KAVUŞACAK

Yaşlılarımız toplumdan uzaklaştırılmayacak, sosyal adalete dayalı kuracağımız şehirlerin merkezinde yer bulacak. Emekli maddi güce kavuşacak, sosyal çevrelerini genişletecek çalışmalar yapılacak. Son yıllarda haksız olarak aylığı kesilen yaşlılarımıza aylıklarını yeniden bağlayacağız. Tüm yaşlılarımızı sağlık güvencesine kavuşturacağız. Yeterli sayı ve kalitede yaşlı bakım evleri ve huzurevleri açacak ve evde bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini artıracağız.

DEVLET ARTIK YAŞLISINI MAĞDUR ETMEYECEK

65 yaş üzerindeki herkes kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanacak. Sosyal tesis olanakları bulunmayan meslek grupları için yeni tesisler yapacağız. Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB iş birliğiyle gerçekleştirilecek projelerle emeklilerimize makul ücretlerle gezi ve tatil olanağı sağlayacağız. Evde herkes çalışıyorsa, bakıma muhtaç yurttaşlarımızın gündüz yaşlı bakım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağlayacağız. Evde bakım hizmeti sunulmasında hane gelirini değil, sadece yaşlımızın kendi gelirini dikkate alacağız. Yaşlılara sunulan temel sağlık hizmetlerinden katılım payı almayacağız. Önleyici sağlık hizmetleri ile erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu yaşlılık (GERİATRİ) hastaneleri kuracağız.