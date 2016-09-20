Emekli kentine dönen Zonguldak’ta göç artıyor

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Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, bir zamanların emekçi kenti olan Zonguldak’ın emekli kentine dönüştüğünü söyledi.

MADENCİ kenti Zonguldak’ta 127 bin 732 aktif sigortalı çalışırken, emekli sayısı 153 bin 305. Emekli sayısının çalışan sayısından 25 bin 573 kişi fazla olduğu kentte göç de hızla artıyor.

Kentin ekonomisini ayakta tutan en önemli kuruluş olarak değerlendirilen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) emekliliği gelen işçilerin kurumdan ayrılması ve yerine yeni işçi alınmaması ile birlikte emekli sayısı çalışan sayısını geçti. 1990’da 35 bin işçinin çalıştığı kurumda şimdi 8 bin 396 işçi çalışıyor. Şuanda kentte 91 bin 791 SSK, 23 bin 131 emekli sandığı ve 12 bin 810 Bağ-Kur olmak üzere toplam 127 bin 732 aktif sigortalı bulunurken, 128 bin 392 SSK, 13 bin 53 Bağ-Kur ve 11 bin 860 emekli sandığı toplam 153 bin 305 emekli yer alıyor. Emekli sayısı çalışan sayısından 25 bin 573 kişi daha fazla.

TTK ile birlikte özel maden şirketleri ve termik santrallerin de faaliyet gösterdiği madenci kentinde işsizliğin artmasına bağlı olarak göç de artıyor. 2010’da 619 bin 703, 2011’de 612 bin 406, 2012’de 606 bin 527, 2013’de 601 bin 567, 2014’de 598 bin 796, 2015’de 595 bin 907 olan Zonguldak nüfusu son 6 yılda 23 bin 796 kişi azaldı.

FİLYOS PROJESİ UMUT

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Göçün her yıl arttığı, nüfusun azaldığı Zonguldak’ta halkın tek umudu Filyos projesi. Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos Beldesi’nde Endüstri Bölgesi ilan edilen 8 milyon hektarlık alanı kapsayan Filyos projesinin ilk ayağı olan Filyos Limanı’nın ihalesinin yapılması bölge halkını umutlandırdı. Proje kapsamında tersaneler, demir çelik fabrikaları, enerji santrallari, liman, çimento ve mobilya fabrikaları gibi tesislerin kurulması öngörülüyor, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, bir zamanların emekçi kenti olan Zonguldak’ın emekli kentine dönüştüğünü söyledi. Maden ocaklarından her ay onlarca, yüzlerce kişinin emekli olduğunu, yerlerine ise yeni işçi alınmadığını ifade eden Demirci şöyle konuştu: “En son kurumda işçi sayısı 8 bin 396 idi. Bu ayki emekli olacaklarla beraber yıl sonuna kadar 8 binlerin altına düşer. Yeraltında çalışan işçi arkadaşlarımız zor şartlarda çalıştıkları için günü geldiğinde emekli oluyorlar. Zonguldak daha önce emeğin başkenti, emekçi kentiydi. Ama bu gidişle emeklinin başkenti oldu. Bu konuda herkesin elini taşın altına değil de gövdesini koyup Zonguldak için çok iyi çalışmaları lazım.”

Kentin sorunlarının büyük olduğunu belirten Demirci, “Bizim yolumuz, okulumuz,, stadımız yok. Yıllardır hayali kurulan Filyos projesinde bir sonuç yok. Projenin bir ayağı olan liman için önümüzdeki aylarda temel atılacak deniliyor, inşallah atılır. TTK’nın 14 bin norm kadrosu var. 6 bine yakın işçi açığı var. Üretimi artıralım, hazırlıklarımızı yapalım. Filyos Projesi, yollarımız yapılsın, buralara fabrikalar kurulsun ve çocuklarımız dışarıya göç etmesin. Çocuklarımız mağdur olmasın” dedi.

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