TEMAD Genel Başkanı Emekli Astsubay Hamza Dürgen Başkanlığında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyesi yaklaşık 700 Emekli Astsubay, şehit Astssubay Ömer Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelerek ziyaret etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, şehit Ömer Halisdemir’e hitaben, “Türk milleti seni kahraman astsubay olarak 15 Temmuz 2016 tarihine not düştü. Bizlerin kalbinde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir olarak hep yaşayacaksın.” dedi.

“CANI PAHASINA VATANINI VE MİLLETİNİ SAVUNDU”

TEMAD Başkanı Hamza Dürgen, şehidimizin kabri başında yaptığı açıklamada ; Türk milletinin, karşılaştığı bütün zorluklarda kenetlendiğini söyledi.

Dürgen, 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir’in şehadete erdiğini hatırlatarak, “Bu girişimin asıl amacı, ülkemizi tarihte görülmemiş bir kaosa sürüklemek, iç savaş ve kardeş kavgası başlatmak, nihai amacı ise Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Bu durum karşısında milletimiz ve Ömer Halisdemir ne yaptı ? Özgürlüğümüze kasteden saldırılar karşısında dik durup canı pahasına vatanını ve milletini savundu.” diye konuştu.

“KALBİMİZDE KAHRAMAN OLARAK YAŞAYACAKSIN”

Afrin’de, Kandil’de, Harkurk’ta görev yapan meslektaşlarının da aynı azim ve kararlılığı sürdürdüğünü dile getiren Dürgen, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi aldığı emri gözünü kırpmadan yerinen getirerek darbenin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir ve onun nezdinde şehit olan tüm meslektaşlarımız, gönüllerdeki yerlerini almışlardır. Biz astsubaylar, vatan savunmasında devlet ve milletimize hizmet etmek için çıktığımız bu kutsal yolda, kanımız ve canımız üzere yemin ederek mesleğe başlarız ki bu yemin, emekli olana kadar değil, ölene kadar sürer. Atatürk ilke ve inkılapları bu uğurda yol haritamızdır. Ömer Halisdemir, tek başına kahramanca savaştın. Bizler, unutulmaz cesaretin karşısında emekli astsubaylar olarak huzuruna dua etmeye geldik. Türk milleti, seni kahraman astsubay olarak 15 Temmuz 2016 tarihine not düştü. Bizlerin kalbinde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir olarak hep yaşayacaksın.”