Emek Çankaya Evi “Merhaba” dedi

Çankaya Belediyesi, hobiden meslek edindirmeye kadar pek çok kursun verildiği Çankaya Evlerine bir yenisini daha ekledi.

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı için geçtiğimiz Haziran ayında yıkılan ve yerine 4 ay gibi kısa bir sürede yenisi yapılan Emek Çankaya Evi, törenle hizmete açıldı.

Çankaya Belediyesi, hobiden meslek edindirmeye ve kişisel gelişime dek pek çok kursun verildiği Çankaya Evlerine bir yenisini daha ekledi. Emek’te bulunan ve bölge halkının isteklerine cevap vermekte yetersiz kaldığı için Haziran ayında yıkılan Emek Çankaya Evi, dört ay gibi kısa bir sürede daha modern şekilde inşa edilerek hizmete açıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliği yaptığı açılışa CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya, Çankaya Kent Konseyi Başkanı Tevfik Kızgınkaya, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve muhtarların yanı sıra semt sakinleri de katıldı.

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Evlerinin günümüz halkevleri olduğunu vurgulayarak, “Biz sosyal demokrat belediyeciliğin esaslarını benimsemiş, halkın yararına çalışan, doların değil ağacın yeşilini seven bir belediyeyiz. Bu nedenle hizmetlerimizi de projelerimizi de bu şiarla üretiyoruz” dedi. Çankaya Belediyesinin 2016’yı yatırım yılı ilan ettiğini hatırlatan Başkan Taşdelen, “Biz, sorumluluk alanımızda olup olmadığına bakmaksızın, kentimizi baştan aşağı yenilemek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçe genelindeki devlet okullarını bu yıl ve geçen yıl kapsamlı tadilattan geçirdik. Ayrıca polis karakolları, taksi durakları ve ibadethaneleri de yeniliyoruz. Çünkü buralar Çankaya halkına hizmet eden yerler, bizim ‘sorumlu kimse o yapsın’ deme lüksümüz yok. Hizmet üretmek için yola çıktık, vatandaşımıza bir söz verdik ve o sözü yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN YOLUNDA DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Çankaya’nın Atatürk’ün ilçesi olduğunu hatırlatan Taşdelen, “Biz hizmet ve proje üretirken ışığımızı Atatürk’ten alıyor, ona layık olmak için çalışıyoruz. Belediye olarak özellikle genç nesillerin Atatürkçü ve aydınlık kimlikle yetişmesi için kreş ve gündüz bakımevlerine ağırlık veriyoruz. Ben bir araya geldiğim tüm CHP’li belediye başkanlarına kreş açmalarını, üniversite öğrencileri için yurt açmalarını tavsiye ediyorum. Gelecek nesiller ve gençler, bu karanlığı aşmak için ulaşmamız gereken değerler” diye konuştu.

“BURASI SİZİN EVİNİZ”

Başkan Taşdelen, Çankaya Evleri’nde kadınların, gençlerin, çocukların ve emeklilerin ayrı ayrı yararlanabileceği kurslar olduğunu belirterek, “Çeşitli konularda düzenlenen seminerler, hobi ya da meslek kursları, oyun odaları ve etüt merkezlerimizle hizmetinizdeyiz” diye konuştu. Çankaya Belediyesinin 2016’yı yatırım yılı ilan ettiğini ve verilen sözleri tutmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Taşdelen, üç ay içinde 27 temel atma töreni ve açılış gerçekleştireceklerini vurguladı.

ADNAN KESKİN: GENÇ BAŞKANIMIZ ÇALIŞIYOR

Açılış töreninde konuşan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Çankaya Belediyesinin düzenlediği temel atma törenleri ve açılışların kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, “Genç Başkanımızın hızına yetişmekte zorlansak da, biliyoruz ki yapılan her yatırım sizleri mutlu ediyor. Alper Bey, geçici belediye hizmetlerine değil kalıcı ve toplumsal faydayı gözeten bu tür eserleriyle bizleri de sizleri de mutlu ediyor. Emek Çankaya Evi, hepimize hayırlı olsun” dedi.

Tören, kurdele kesiminin ardından Çankaya Evi’nin hizmete açılmasıyla sona erdi. Emek bölgesinde yaşayan vatandaşlar, İngilizce, İspanyolca, Almanca gibi yabancı diller ile resim takı tasarım, kağıt rölyef, ahşap boyama, örgü kurslarının yanı sıra dijital fotoğrafçılık, bilgisayar gibi kurslardan da yararlanacaklar. Emek Çankaya Evinde ayrıca spor dersleri de yer alacak.

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