Elmar Brok: Türkiye’ye daha çok zarar verir

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerinin dondurulması lehindeki kararının ardından Ankara’dan gelen sert açıklamalara bir yanıt da Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Elmar Brok’tan geldi.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Elmar Brok, AB-Türkiye mülteci anlaşmasının Türkiye’nin de çıkarına olduğunu belirterek anlaşmanın iptali durumunda “Ankara’ya daha fazla zarar vereceğini” öne sürdü.

Oldenburger Nordwest-Zeitung’a konuşan Elmar Brok, Türkiye’nin AB ile yaptığı mülteci anlaşmasını sonlandıracağına inanmadığını belirterek anlaşmanın Türkiye’nin de çıkarına olduğunu, Türkiye’nin ekonomik gelişiminin büyük ölçüde AB ile iyi ilişkilere bağlı olduğunu savundu.

Elmar Brok, Dwelle’nin yansıttığı açıklamasında mülteci anlaşmasının iptalinin veya AB ile ilişkilerin kesilmesinin Ankara’ya daha fazla zarar vereceğini öne sürerek “Bunu Türk hükümeti de biliyor” şeklinde konuştu.

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