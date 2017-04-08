“Elmadağ Kitap Okuyor Yarışması” start aldı

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; “Projedeki amacımız; Öğrencilere; okuma alışkanlığı, okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırma; öğrencilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak olarak yola çıktık,bu güzel etkinliği velilerimizi vatandaşlarımızı dahil ederek anlamlı bir çalışma yaptık.

Başkan Şahin; “Yarışmaya İlçe genelindeki ilkokul 3.ve 4.sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecekler. Yarışmaya; isteyen vatandaşlar ve velilerde katılabilecekler.

Elmadağ Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi koordinatör okullarımızdır. Vatandaşlarımız bu okullardan kitap alabilecekler. Okullarımıza kitap dağıtımlarımız tamamlandı.18 Mayıs ta Merkezi sınav yapılacak.

Okumuş oldukları kitapların içeriği ile ilgili ortalama 60-70 soru sorulacak. Sorular oluşturulan komisyon tarafından hazırlanacak.”diyerek yarışma hakkında bilgiler aktardı. Yarışmada dereceye girenler; gram, çeyrek ve yarım altın ile ödüllendirilecektir.

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