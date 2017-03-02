Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’den minik öğrencilere ziyaret

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin İlçedeki eğitim yuvalarına ziyaretlerine devam ediyor. Yenidoğan Anaokulu ziyareti sırasında minik öğrenciler ile bol bol sohbet eden Başkan Şahin, okul yönetimi ile de sohbet ederek isteklerini de değerlendiriyor.

“Bugünün Minikleri, Yarının Büyükleri”

Başkan Şahin; “ Yaptığımız hizmetlerin devamını getirecek olan bugünün minikleri yarının büyükleriyle beraber olmak, onlarla sohbet etmek çok güzel bir duygu.

Zaman çabuk geçiyor. Şimdi minikler ama yarın bir bakmışınız ki hepsi birer yönetici, devletine milletine faydalı birer bireyler olmuşlar.

Bu oluşum süreci içerisinde bizlerde elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

Okul ziyaretlerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Şahin; “ Ülkemizi yönetecek bireyleri ziyaret ederek, onların her zaman yanlarında olduğumuzu, onlara güvendiğimizi belirtmek gerekiyor. Bizde bu desteklerimizi, gerek ziyaret gerekse hizmet ederek her zaman sürdürüyoruz” dedi.

Anaokulunu gezen Başkan Şahin; Okulun tertipli,düzenli,temiz ve donanımlı olmasını beğendiğini belirterek “Okul Müdürünü ve ekibini kutluyorum” dedi.

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