Elmada hareketlilik başladı

ANTALYA’nın Korkuteli İlçesi’nde yaklaşık 2 aydır soğuk hava depolarında bekletilen elmalar iç piyasaya satılmaya başladı.

Türkiye’nin en önemli elma üretim merkezlerinden Korkuteli’deki soğuk hava depolarında hareketlilik başladı. İlçedeki bir soğuk hava tesisinin sahibi Ogün Taş, “Soğuk hava tesislerinde tonlarca elma alıcı bekliyor. Şu an yüzde 70 doluluk oranı var. İç pazarda hareketlilik başladı. İlçede yetişen birinci sınıf elma alıcı buluyor. Karyağdı armudunu tam olarak tanıtamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Korkuteli’de elmanın ciddi gelir kaynağı olduğunu birçok insanın geçimini bundan kazandığının anlatan Taş, Korkuteli elmasının rengi, kokusu, parlaklığı ve aromasından dolayı iç pazarda özellikle büyük mağazalar tarafından tercih edildiğini, meyve suyu fabrikalarının da büyük oranda ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

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