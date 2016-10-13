Elma ağacı çiçek açtı

ARDAHAN’ın Posof ilçesinde sonbahar mevsiminde yaşanan pastırma yazı nedeniyle bazı elma ağaçları çiçek açtı.

Geçen hafta kar yağdığı için çevresinde bulunan Ilgar ve Sahara dağları beyaza bürünen Posof ilçesinin Armutveren köyü merasında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı. Köy halkından Turhan Öner, “Uzun yıllardan beridir böyle bir şey görmemiştik. Havaların ve iklimin değişmesi bu tip şeylere sebep oluyor. Normal şartlar altında bütün ağaçlara baktığınızda yaprakları kuruyor. Ama buradaki bir elma ağacı rengarenk çiçek açmış yeniden. Meyve verecekmiş gibi. Gerçi batı bölgelerinde özellikle narenciyede bu tip şeyler görme şansı var. Ama doğuda özellikle Posof’ta böyle bir şeyi şimdiye kadar görmemiştim. Bu meyve ağacı bir sonraki yıl meyve verebilecek mi çok merak ediyorum. Doğada büyük bir değişiklik olduğu bir gerçek” diye konuştu.

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