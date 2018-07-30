Hayatının öncel kesimlerinden örnekleme yaparak bugüne bir türlü gelemeyen ‘olddies’ anlatıcılarından hazzetmem ama 68 ruhunun kerametini, hafızaları tazelemek adına, yazmak vacip oldu. 50 yıl sonra 68’i anlamak noktasına artık gelmişsinizdir sanırım….

Trump ve şürekasının Türkiye’yi ‘Muz Krallığını fırçalar gibi’ tehdit ederek küstah aşağılamasıyla; Vietnam komiseri, CIA ajanı, büyükelçi Komer’in Esenboğa havaalanında kovalayarak protesto edip ‘yankie go home’ çığlıklarımıza rağmen ODTÜ’ye bayraklı cadillac makam arabasıyla gelmesi aynı Amerikan emperyalist küstahlığıydı. Orda biz emperyalist emelleri, Amerikan egosunu yaktık kül ettik.

Elimizi bırakıp ayağımızı öpün…

Tabii bizim birileri gibi bagajımızda ‘Zarrap günahları’, ’Halk Bank para dolu kutuları’ olmadığı için yel değirmenlerine vatansever saldırıya geçebildik.’Eyy Amerika’ filan gibi hariçten gazeller atmadan, tatlı su kabadayılığı yapmadan dersini verdik küstahların. Oysa ülkenin egemen işbirlikçileri ki biz onlara; ‘Amerikan Uşakları’ deriz…Ne bizi, ne Kurtuluş Savaşımızdan sonra ülkenin yapılanmasında Amerikan Mandasına kesin hayır diyen Atamızı, ne de vatan şairimiz Nazım’i dinlemeden anahtar teslimi verdiler ülkeyi ABD’ye. Biz 6.filoyu denize dökerken onlar şükür namazı kılıyorlardı. CIA Türkiye Bölge ve eşzamanlı MİT başkanı Fuat Doğu eliyle Fetö’ye Kominizmle Mücadele Örgütü kurdurarak yeşil kuşak yarattılar. Amerikan işbirlikçileri 68’in soylu vatansever kuşağını topyekun katlederek veya kapitalist sistemin çarklarında eriterek imha ettiler. Başkaldırı Elli Yaşında kitabında Alev Er ve Eray Özer 68 dalgasının geri çekilirken en öndekilerin geri dönmediğini ve kalanlara neler olduğunu röportajlar eşliğinde çok güzel anlatmışlar günden bu güne Amerika ekonomik ve siyasal yaşamını kendi denizaşırı global çıkarları için maniple etti. Ülkede sosyal demokratların Amerikan aleyhtarı direncini kırmak için, laikliğin altını oyarak, radikal İslam’ı körüklediler. Fetö olayı İran’da ki Humeyni’nin başı çektiği ‘mollalar ‘hareketinin tıpkısının aynısıdır.

Elli yılımızı böyle yedi Amerikan uşakları

Allah’tan taraflar iktidar ve çıkar kavgasına düşdüler.Tasviye edilme endişesiyle Fetö militanı askerlerin ihtilal girişimi 15 Temmuz’da akim kaldı da iç savaşın eşiğinden döndük. Arada it dalaşı yapar gibi olduğumuza bakmayın son 15 yıllık AKP iktidarı Amerika’yla ‘Ne istediniz de yapmadık’ modunda kuzu kuzu yaşadı. Adamlar 11 askerimizin başına Süleymaniye’de çuval geçirip hapsederken gıkımızı çıkarmayıp arada derede gaza gelip Rus uçağı bile düşürdüler. Sınırımızın Güneyinde Amerika PKK ve YPK bölücü terör örgütlerine özek kantonlar kurdurmayı fütursuzca yürütürken, Trump’a seçim kazandıran Avengelist tarikatın pastörü su katılmamış ajan provakatör Brunson krizine geldik köşeye sıkıştık. Kifayetsiz muhterisler eliyle yürüttüğümüz ‘Ver imamı al papazı’ şark cambazlığımız ters tepti. Experto credito/yaşayarak öğrenmişe inanın zor günler bekliyor eski ve güzel Türkiye’yi. Neyse ki, bugünü içine sindiremeyen, her an patlamaya hazır yanardağ gibidir 68 ruhu. Kor kıvamındaki lavında başkaldırı kabına sığamazlığı, haksızlık kabullenenmezliği Fahrenheit451 derecededir. İki kişiden birinde mevcut bu vatansever ruh ülkenin payandasıdır.