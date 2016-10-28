“Ellerinin hamuruyla” demek, bu olsa gerek

Ekşi Mayalı ekmek alanında kendi markasını oluşturan Mine Ataman, halen birçok markaya danışmanlık vermekte ve alanında çeşitli okul/üniversitelerde derslere katılmaktadır.

Türkiye’nin tek kadın ekmek ustası olan Mine Ataman, 10 yıldan bu yana hem birçok büyük unlu mamul markalarına danışmanlık yapıyor, hem de internet üzerinden özel ekmek isteklerine cevap veriyor.

Ekmekte lezzetin nedeni nedir?

M.A. Ekşi mayalı ekmeklerinin lezzeti tartışılmaz. Unutulmamalı ki en önemli şey ekmeğin değerli bir besin kaynağı olması. Yıllardır sofralarda itilip kakılan ekmeği şimdilerde şık sofralarda yer alacak şekilde tasarlıyor ekmek üstü ve ekmek arası lezzetleriyle özel etkinliklerde tercih edilir bir değer olduğuna dikkat çektik. Ekşi mayalı özel ekmeğinin üzerinde ahtapot, çavdar ekmeğinde füme et sunuyoruz. Ekmeği lezzeti ile şık sofralarda en değerli yemeklerle beraber sunuyoruz.

Ekmeğin sizin için önemi, özelliğini nasıl anlatırsınız?

Reklam

Hayatımdaki en muhteşem melodi ekmeğin şarkısıdır dersen mübalağa etmiş olmam. Ekmeğin şarkısı ne acaba derseniz , yıllanmış ekşi mayalı ekmeği ısırdığında kulağa gelen ilk ses ekmeğin şarkısıdır derim. Bu sizi ve bu iddiayı duyan herkesi şaşırtıyor ama, bu benim gerçeğim.

Ekmeğin vazgeçilmezliğinin yanı sıra başkaca ne gibi bir özelliği var dersek?

Ekmek her mevsim başkadır diyor Vivaldi. Ekmeğin her mevsim ayrı bir hikayesi vardır. Ekmek yazın aromasıyla bahar lezzetlerini ürkütmeden onların lezzetini yükseltmeli, insan ruhunu okşamalıdır. Kış’ın ise ekmeğin kokusu keskin ve içli olmalıdır. Kış lezzetlerini taşıyabilmelidir. Akdeniz ekmeği sızma zeytinyağının akışkanlığını, iç Anadolu ekmeği iklimin özelliklerini taşımalı.

Ekmek, Unlu mamul sizin artık mesleğiniz. Mesleğiniz size verdiklerinden bahsedermisiniz?

Benim mesleğim unlu mamuller danışmanlığı. Ekmeğe, una, pastaya gerçek değerini vermek için yola çıktım. Dünyada bu işi yapan pek çok insan var. Türkiye’de yeni bilinmeye başlayan bir meslek dalı. Unlu mamullerde futurist bir bakış açısıyla geleceği tasarlıyorum. Yeme içme ile ilgili dergilere unlu mamullerle ilgili yazılar yazıyorum. Bu yazılar normal yazılar değil bazen bir köprü bile ürettiğim ekmeklerime konu olabiliyor.

Anladığım kadarı ile özel günlerin, özel isimlerle simgelendiği ekmeklerin olduğunu söylüyorsunuz. Bir örnek verebilirmisiniz?

Bunun en güzel örneği geçenlerde büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği ekmekleri ve mezeleri içeren bir etkinlik

te görev almam istendi. Bu konuda gerekli araştırmaları yaparak, aslına uygun ürünleri o lezzette sunabilmek için elimden geleni yaptım. Bu çalışmamız büyük beğeni topladı. Sıfıra yakın yanılma ile o lezzet ve tadı değerli gurmelerin nezaretinde katılımcıların beğenisine sunduk. Ayrıca aldığım yeni bir teklif ile, Altındağ Belediyesinin tertiplediği etkinlikte “İstiklal Yolu Ekmeği” ile “Asker Ekmeği” üreteceğim. Aslına uygun bir üretim konusunda kendime güveniyorum.

Hedefiniz nedir. Bundan da bahsedermisiniz?

Ben kendimi tanıtırken, kendimden post modern fırıncı diye bahsediyorum. Benim için un işlenmemiş altın. Bir sarraf gibi onu ustalıkla işliyorum. O ustalıkla mühendisliği birleştirip muhteşem lezzetler ve trendler yaratıyorum.

Birkaç yıl öncesine kadar adını bile duymadığınız pek çok lezzet benim öngörülü çalışmalarımla bu gün sofralarınıza lezzet katıyor. Bundan sonra ki hedefim sektörde sağlıklı ve lezzetli ürünleri ve öncü mekanları yaratmak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...