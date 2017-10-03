Keçiören Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 5 -8 Ekim tarihleri arasında İskenderun’da düzenlenecek “Metin Alparslan Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye Kupası Finalleri” öncesinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı göstererek Süper Lige çıkan Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 21 Kasım’da başlayacak Süper Lig öncesi ilk sınavını İskenderun’da verecek. Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabük, İskenderun Engelliler, Çanakkale Boğaz Gücü, Engelsiz Gaziantep, Aydın Büyükşehir ve Dörtyol Engellilerin katılacağı zorlu final öncesi Başkan Ak’ı makamında ziyaret etti.

Teknik ekip ve oyuncuları makamında kabul eden ve yeni sezon çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Ak, “Meclis kararıyla Belediye olarak Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına sponsor olmuştuk. Onlar da güzel bir mücadele sergileyerek, önemli başarılara imza atıyorlar.

Süper Lige çıkarak bizlerin gururu oldular. Hem Metin Alparslan Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye Kupası Finalleri hem de Süper Ligte kendilerine başarılar diliyorum. Finale çıktıkları takdirde inşallah final maçını İskenderun’da izleme sözü veriyorum.” diye konuştu.

Başkan Ak’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Kulüp Başkanı Muhammed Göktaş ve sporcular başarılarını devam ettirecekleri sözünü de verdiler.