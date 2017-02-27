Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe Dursunoğlu, elektronik sigaranın sigarayı bıraktırmadığını ve sağlığa zararlı olduğunu belirterek, özellikle gençleri ondan uzak durmaları konusunda uyardı.

Son dönemde sigara bırakma yöntemlerinden biri olarak çok sık gündeme gelen elektronik sigarayla ilgili açıklama yaptı. Elektronik sigaranın sigarayı taklit eden, kullanıcısının nikotin çekmesini sağlayan bir cihaz olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dursunoğlu, “Elektronik sigarada nikotinin yanı sıra propilen glikol, gliserol gibi kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Ayrıca özellikle gençlerin ilgisini çekecek meyveli, tatlı, alkollü katkı maddeleri yer almaktadır. Farklı markalarda farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır” dedi.

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