Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuri Tutar, Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Tatar, elektronik sigaralar için, bağımlılıktan kurtulmaya fayda etmediğini söyledi.

Sigaranın dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan akciğer kanserlerinin yüzde 90’ından sorumlu olduğuna dikkat çeken Acıbadem Kayseri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuri Tutar,

“Tütün ürünleri arasında en fazla tercih edilen sigara, dünyada yaşam kayıplarına neden olan hastalıkların ilk sıralarında yer alan kalp, inme ve kanserin en önemli tetikleyicilerinin başında yer alıyor. Hem, kullanım oranlarının artması, hem de sigara içiciliğin daha erken yaşlara inmesinin ölüm nedenleri üzerindeki istatistiklere de yansıyor. Sigara dumanında çoğunluğu toksik olmak üzere 4000 civarında madde bulunuyor ve tek bir nefes çekildiğinde, 300 milyon ile 3 milyar partikül akciğerlere girerek hücre yapısını bozuyor ve hastalıklar için zemin hazırlıyor”

ifadelerine yer verdi.

Sigara içenlerde kalp hastalıklarının daha fazla görüldüğünü özellikle kadınlarda kalp krizi geçirme riskinin iki daha arttığı ifade eden Doç. Dr. Tatar,

“Sigara içenlerin KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeniyle kaybedilme riskinin de 13 kat arttığını biliyoruz. Üreme sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı bilinen sigara, erkeklerde cinsel sorunların, kadınlarda da düşük ve ölü doğum riskini artıyor”

dedi.

Pasif içiciler de zarar gördüğünü belirten Doç.Dr. Nuri Tatar sözlerini şöyle sürdürdü: