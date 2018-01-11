ULUSLARARASI kuruluşların hazırladıkları raporlarda, 2020 yılında e-ticaretin cirosunun yaklaşık 10 tirilyon dolara ulaşacağı belirtilirken, dünyanın lider e-ticaret platformu Alibaba.com ile Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye’nin ‘Elektronik Dış Ticaret Uzmanları’nı yetiştirmek için biraraya geliyor.

Türkiye’nin eğitim alanında son iki yıldır ihracat şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi ile dünyanın e-ticaret alanında lider ismi Alibaba.com Elektronik Dış Ticaret Eğitim Programı işbirliği ile ülkenin birçok farklı şehrinde, şirketlerin ihtiyaç duyduğu ‘Elektronik Dış Ticaret Uzmanları’nı yetiştirmek için iş birliğine gidiyor.

GÖZDE TİCARET YÖNTEMİ E-TİCARET GELENEKSEL TİCARETİN YERİNİ ALIYOR

2018’in Şubat ayında Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) bünyesinde başlayacak ve üç hafta sonu sürecek eğitimler ile katılımcılar, ‘Elektronik Dış Ticaret Uzmanlığı’ sertifikası alacak. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin özellikle sanayi alanında önde gelen şehirlerinde düzenlenecek eğitimler, hem şirketlerin ihracat departmanlarında çalışan uzmanlarına hem de elektronik dış ticaret konusunda uzmanlaşarak şirketlere danışmanlık yapmak isteyen gençlere yönelik olacak. Katılımcılar 42 saatlik programın sonrasında Alibaba.com’da aktif olan hesaplar üzerinde uygulama eğitimlerini de tamamlayarak sertifika almaya hak kazanacaklar.

YENİ PAZARLARA AÇILMANIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETECEKLER

Eğitim programının akademik koordinatörü Dr. Selçuk Tuzcuoğlu “e-dış ticaret yeni dönemin en gözde ticaret yöntemlerinden biri haline geldi. Artık kataloglar basmadan, fuarlarda stant açmadan, oturduğunuz yerden bütün dünyaya satış yapmak mümkün. Bahçeşehir Üniversitesi ve Alibaba.com’un ortak eğitim programı, Türk girişimcilerine hem doğru pazarlama iletişimini yönetmeyi hem de elektronik dış ticaret sayesinde uluslararası yeni pazarlara açılmanın inceliklerini öğretecek.” dedi.

HEDEF E-TİCARET EKO SİSTEMİ KURMAK

Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile Türkiye’de gerek öğrencilerin gerekse e-ticarete yönelmek isteyen KOBİ’lerin eğitimlerini destekleyerek e-ticaret ekosistemi kurma hedeflerini büyüttüklerini belirterek “‘Alibaba.com’un kuruluş amacı, KOBİ’lerin uluslararası alanda iş yapmalarını kolaylaştırmak ve geliştirmek. Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamındaki e-ticaret eğitimlerimizle sadece KOBİ’leri değil aynı zamanda bu konuda öğrencileri de destekliyor olacağız. Çin’de bulunan genel merkezimizden eğitimciler ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri kapsamlı bir eğitim programı oluşturdular. Bu anlamda eğitim programımızın bir ilk ve aynı zamanda oldukça faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

” E-TİCARET 2020 YILINDA YAKLAŞIK 10 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK”

Cüneyt Erpolat, Frost & Sullivan tarafından yayınlanan rapora göre, 2020 yılında uluslararası e-ticaret hacminin 10 trilyon dolar’a ulaşmasının beklendiğini belirterek şöyle dedi:

“Bu rakamın yaklaşık 6.7 trilyon dolar’ının B2B tarafında gerçekleşmesi öngörülüyor. Dolayısıyla yaklaşık 2 yıl içinde dünya e-ticaret hacmi ile birlikte büyüyen ekosistem üzerinde de büyük değişiklikler olmasını bekliyoruz. Bu süreç dahilinde ticaretin ‘e’ halinin ortadan kalkıp artık ticaretin bizzat kendisine dönüştüğüne şahit olacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede Türkiye’de de büyük fırsatlar ortaya çıkıyor.

“TÜRK KOBİLERİ YENİLİKLERİ TAKİP ETMELİ”

Türk KOBİ’lerine bu gelişmeleri yakından takip etmelerini, hem ticaret hem de e-ticaretteki yenilikleri uygulamalarını ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını öneriyoruz. Dijitalleşmenin önemi artarken, dijital alandaki gelişmelerin mutlaka takip edilmesi ve her gün güncellenerek değişime adapte olunması gerekiyor. Alibaba.com olarak, Türkiye’deki iş ortağımız E-Glober ile birlikte, Türkiye’deki illeri ziyaret etmeye devam ederek e-ticaretin geleceğini ve KOBİ’lerin uluslararası ticarete açılarak elde edecekleri avantajları anlatmaya ve en önemlisi, Türk KOBİ sayısını ve iş gücünü dijital dünyaya entegre etmek ve e-ticarette aktif olarak yer almaları için yeni girişimlerimize devam edeceğiz.”

Şubat ayında başlayacak eğitim programı içeriği ve kayıt koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) web sitesinden ulaşılabilir.