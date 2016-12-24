Elçilikler kent dışına taşınmalı!

Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde başkent oldu ama yabancı ülkelerin büyükelçilikleri bozkırın ortasındaki bu yoksul ve geri kalmış kente (kasabada demek daha doğru galiba) taşınmaya bir türlü yanaşmıyor, İstanbul’da kalmak istiyorlardı.

Ta ki uzun uğraşlardan ve kentin en merkezi yerlerinde çok geniş arazilerin ayrılmasından sonra birer birer Ankara’ya gelmeye başladılar.

Bugün Ankara’nın en değerli alanları yabancı büyükelçiliklere tahsis edilmiştir, yani yabancı toprağıdır. ABD, Almanya, Fransa, Polonya, Mısır ve Belçika büyükelçiliklerinin bulunduğu binalar ve araziler Çankaya Köşkü’nden de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden de daha merkezi yerlerdedir ve herhalde daha değerlidir.

Yabancı büyükelçilikler Ankara’da bulundukları alanları kendi toprağı saymayı bazen fena halde abartırlar. Örneğin Belçika Büyükelçiliği (Atatürk Bulvarı ile Olgunlar Sokağın kesiştiği noktadadır) önündeki kaldırım genişletilmek istenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin istediği birkaç metrelik yer verilmemiştir. Bu yüzden kaldırım elçiliğin önünde birdenbire daralır, neredeyse iki kişinin yan yana yürüyemeyeceği bir hal alır.)

Büyükelçiliklerin kentin ortasında olması burada görev yapanlar açısından ciddi bir güvenlik sorunu doğurduğu gibi kentin trafiğini de olumsuz etkilemekte, bazı yolların ve kaldırımların kullanılmasını zorlaştırmaktadır. (ABD Büyükelçiliğinin çevresindeki cadde ve sokaklara giriş çıkış son derece zordur, polis denetimine tabidir. Bazı yolların, örneğin Paris Caddesi’nin üzerine açılır kapanır bariyerler kurulmuştur. Rusya Büyükelçisi’ne düzenlenen suikastten sonra ise Büyükelçiliğin bulunduğu Karyağdı Sokak’ta (Karlov Sokağı) trafik altüst oldu, belediye ve halk otobüslerinin sokaktan geçişi yasaklandı.)

Peki, yabancı elçilikler kent dışına taşınmayı kabul ederler mi?

Normal koşullarda kabul etmeleri elbette mümkün değildir.

Ancak güvenlik sorunu ısrarlı biçimde ortaya konulduğu takdirde büyükelçiliklerin Ankara dışında kurulacak bir siteye gitmeleri sağlanabilir.

Dışişleri Bakanı, Ankara’nın bu gerçekten önemli sorununa eğilmeli, İçişleri Bakanı ile birlikte yabancı büyükelçileri ziyaret ederek onları kent dışına taşınmaya ikna etmelidir.

Kentin huzuru ve trafiğinin rahatlaması açısından mutlaka yapılması gereken bir girişimdir bu.

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